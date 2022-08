Georgie Alvarez y Yonfer Rojas Logran Diamantes Reales Con BE

By Team Business For Home

Algunos dirían que Georgie Alvarez y Yonfer Rojas eran una pareja poco probable. Otros dirían que son el equipo perfecto de opuestos. Estos dos opuestos son un ejemplo inspirador de cómo las personas de diferentes orígenes pueden trabajar juntos para lograr el éxito.

Georgie Alvarez comenzó su carrera en la industria del mercadeo en red a una edad muy temprana, mostrando mucho talento y aún más promesa.

Cuando tenía 20 años, ya ganaba $8,000 al mes, vendía productos para bajar de peso y administraba un equipo. Para 2010, ya podía llevar 87 miembros de su equipo a Dubái por primera vez.

La vida de Yonfer Rojas fue todo lo contrario. Desde niño decidió que se convertiría en médico. Mientras estudiaba medicina, descubrió el campo del mercadeo en red. Al igual que Georgie, Yonfer lo tomó de forma natural, cosechando resultados de inmediato.

Hizo eso durante 2 años, luego decidió perseguir su sueño de convertirse en médico, por lo que redirigió su enfoque nuevamente a la medicina durante los siguientes cuatro años. Después de obtener el título de M.D. en 2017, Yonfer volvió inmediatamente al mercadeo en red.

Una vez más, encontró el éxito, pero sintió que le faltaba. La empresa en la que estaba se convirtió en una de las 10 principales empresas a pesar de ser una pequeña empresa de tecnología. Sin embargo, pensó que no estaban teniendo un impacto significativo. Fue entonces cuando encontró a BE.

“Nosotros (BE) estamos entre las pocas empresas de tecnología respaldadas por la DSA”, señaló Yonfer. “Nos hemos registrado en diferentes países y métodos de pago en cada país, así que tenemos todo para que todos tengan un ambiente de crecimiento para lograr sus sueños”.

Georgie señaló varios factores que hicieron de BE una opción atractiva.

“Otras cosas que nos convencieron de unirnos a la empresa fueron su liderazgo, la visión de sus fundadores y su misión corporativa, su plan de compensación superior y la garantía de estabilidad y crecimiento basado en el desempeño y la cartera de la empresa.

Ambos queríamos crear y construir un negocio a largo plazo. Tener esto en común como base de nuestra confianza en BE cimentó nuestra dinámica y confianza mutua como socios comerciales”.

Yonfer y Georgie coincidieron en que sus familias eran lo más importante para ellos. Yonfer agradece a su madre, su suegra y su esposa, Génesis Rivera. “Siempre me han apoyado”.

“Mi esposa, Génesis Rivera, es una gran mujer, líder y compañera de vida. Nada de esto sería posible sin nuestro trabajo en equipo. Tenemos tantas historias para compartir con nuestros hijos. Y apenas estamos comenzando.

La madre de Georgie y su pareja jugaron papeles igualmente fundamentales en su vida, al igual que la de Yonfer. “Mi madre, Edyyt Ayala, formó mi carácter. Mi compañera de vida es la razón por la que mis hijos están en BE”. Georgie agrega: “Mi equipo es mi familia que construye con nosotros”.

Los dos también acreditan a sus mentores, Iván y Juan Fernando, y patrocinadores. Yonfer y Georgie también mencionaron el apoyo mutuo y el trabajo duro.

Georgie y Yonfer atribuyen gran parte de su crecimiento a Monir, Ehsaan y Moyn Islam. “Los hermanos Islam han creado un entorno que nos alienta a alcanzar nuestro máximo potencial”.

“Son personas muy respetadas que crearon BE para cambiar la industria y promover una cultura de respeto y ética. Me apasiona su visión y creo que puede transformar muchas vidas”. Están de acuerdo en que todavía tienen mucho que aprender del trío y esperan saber cómo pueden mejorar en los próximos años.

Yonfer dijo:

“Los hermanos Islam han creado una comunidad única para personas como nosotros. Una en la que podemos realizar nuestros sueños, cambiar la vida de las personas y ser recompensados con vivir nuestros sueños simultáneamente. Nos han enseñado que lograr el éxito es simple si saben cómo construir un verdadero negocio.

Moyn, Monir y Ehsaan han creado una empresa que ha permitido que miles de miembros hagan realidad sus sueños.

La cultura de BE está muy arraigada en los valores, fomentando un lugar donde todos tienen la oportunidad de cambiar sus vidas y saber que se merecen eso.” Puntualizó la oración con un aire de certeza.

¡Productos revolucionarios como ningún otro!

El dúo enfatizó la singularidad de las ideas y los productos de la compañía que se adaptan al aprendizaje electrónico, los mercados financieros, el mundo virtual inmersivo, el marketing en línea y la ropa. “No se puede encontrar una empresa con una cartera de negocios como BE”, dijo Georgie.

“Los productos no solo son innovadores y efectivos, sino que están destinados a educar a personas sin experiencia en finanzas, por ejemplo. También están bien pensados como un ecosistema cohesivo donde se complementan entre sí para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros.

La cartera de negocios de BE no tiene comparación en la industria”, agregó Yonfer. “Estar atados a una estructura comercial de redes los hace aún más lucrativos para sus distribuidores”.

Lo que depara el futuro

Con el futuro prometedor de BE y su inclinación por la innovación, existen muchas posibilidades. ¿Qué ven estos dos socios comerciales en el futuro de BE y cuál sería su lugar en él?

Yonfer declaró:

“Nuestro objetivo en esta empresa es tener un impacto positivo en la vida de 1 millón de personas en los próximos años. Si bien la economía mundial dificulta la vida de las personas, estamos creando una alternativa de calidad de vida que la hace más fácil y más conveniente para ellos.

“Yonfer y yo dejaremos un doble legado de alcanzar el nivel más alto y desarrollar líderes de alto impacto y alto rendimiento para hacer un mundo mejor”,

explicó Georgie.

A pesar de sus primeros éxitos y talento, su camino hacia este hito estuvo plagado de dificultades. Resulta que no todo es fácil, incluso para aquellos que parecen dotados de forma natural en lo que hacen.

Georgie enfatiza esto en su consejo.

“Nunca dejes de soñar, nunca te rindas, tuvimos que formar nuestro equipo 8 veces y nos llevó dos años ganar mucho dinero en la industria digital. Sé enseñable y, sobre todo, sé apasionado por cambiar tu vida y la de otras personas.”

Yonfer estuvo de acuerdo, reiterando la importancia de ser enseñable.

“El mejor consejo es tener un PORQUÉ muy claro, ser enseñable desde el primer día y estar cerca de tu líder. Pero, sobre todo, asegúrate de que tus objetivos no estén motivados por el dinero sino que estén orientados a lograr objetivos más amplios de sus socios y miembros del equipo- para construir una familia empresarial a largo plazo”.

