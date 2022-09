Génesis Rivera Alcanza El Rango Presidential Diamond En BE

By Team Business For Home

Génesis Rivera ya se dedicaba a los negocios digitales cuando descubrió BE,

“y desde entonces, mi vida ha cambiado por completo”, afirmó con una sonrisa. Génesis ya se estaba abriendo camino en el mundo digital, tomando lo que ella pensaba que era un camino claro para alcanzar sus sueños.

“Cuando me enteré de la existencia de BE, me di cuenta de que era algo más que una oportunidad de enriquecerse”, recuerda.

“Había encontrado una oportunidad para dejar un legado y ayudar a la gente que me rodea a alcanzar sus propias historias de éxito”.

Por qué Génesis hizo la transición

Reconoce que le convenció la promesa de la empresa.

“La persona que me mostró esta oportunidad me animó a unirme a la empresa”. Génesis contó las anécdotas de lo bien que la empresa había tratado a su patrocinador, y más tarde comprobó que eran ciertas.

“Me dieron la confianza y la motivación necesarias para aprovechar esta oportunidad. Eso y la visión. Estas dos cosas me entusiasmaron y me aseguraron el futuro de la empresa, así que decidí que quería formar parte de ella.”

La motivación, la guía y el apoyo

Orgullosa de ser una persona espiritual, la respuesta inmediata de Génesis fue

“primero, doy gracias a Dios y a mi familia, que siempre han estado conmigo, una fuente de inspiración en cada paso que he dado”.

“A mi esposo Yonfer Rojas, un compañero de vida que me ha visto crecer y me ha guiado en todo este proceso”.

Yonfer también fue publicado anteriormente en BFH por sus logros en la empresa. La pareja es un magnífico ejemplo de una asociación de crecimiento basada en el amor, la devoción y el apoyo mutuo.

A medida que Génesis avanzaba en BE, su círculo de apoyo aumentaba. “Mi equipo son las personas que Dios me ha puesto en el camino para crecer y construir lo que hoy llamo mi familia elegida.

“También tengo la gran bendición de contar con alguien tan experimentado como mi mentor, Georgi Álvarez, que ha sabido guiarme desde el primer momento en que me convertí en promotora de BE.”

Y, por supuesto, un enorme agradecimiento a los fundadores de BE, Moyn, Monir y Ehsaan Islam

Su visión suele ser clave para muchos de los que deciden trabajar con BE, como ocurrió con Génesis. “La claridad y la ambición sugieren quiénes son los fundadores antes incluso de descubrir sus nombres”.

Explicó, además: “Se puede confiar en un barco con un buen capitán. Una forma de saberlo es si el capitán tiene un destino seguro y un mapa claro del camino”. Así veía ella a BE y a los hermanos Islam.

Pero más que eso, “la empresa está muy vinculada a sus corazones; he tenido la oportunidad de conocerlos y ver que son personas genuinas con un propósito más allá de amasar éxitos.”

La empresa sigue atrayendo a líderes más experimentados

“Y por una buena razón”, fue la rápida respuesta de Génesis. “Si tienes una visión clara, podrás abrir tu mente a infinitas oportunidades”.

Y continuó: “Creo que es imprescindible ser capaz de guiar a la gente con una visión y no hacer que la sigan a ciegas. Cuando tienes un destino claro, el camino se hace más evidente”. Compartió que el éxito de BE radica en su capacidad para crear un equipo eficaz y productos inigualables.

“Como son tan eficaces, cosechan resultados. Como cosechan resultados, pueden permitirse tener sueños audaces”, afirma Génesis entre risas. “Pero ser capaz de empezar a perseguir esos objetivos audaces antes de tener la comodidad de la riqueza es lo que garantiza el éxito continuo.”

Vivir a través de los ojos del cliente

“Para entender la empresa y lo que sus líderes estaban tratando de hacer, decidí ponerme en sus zapatos, pero sobre todo en los del cliente”.

Sin ninguna formación profesional en tecnología o finanzas, Génesis se lanzó de cabeza a utilizar las aplicaciones que BE desarrollaba. “Durante ocho meses, viví la experiencia de ser un producto del producto.”

“Pude comprobar que funcionaban de forma increíble, que son productos novedosos y que están a la vanguardia de la innovación de la educación y las finanzas.

Al estar en el mundo de los datos y de la vida virtual, y al haber utilizado yo misma los productos, supe el impacto que tendrían: esto es lo que significa vivir en la nueva era”.

El ecosistema de BE ofrece varias oportunidades financieras, creando diversas fuentes de ingresos bajo un mismo escenario. Los productos y servicios de la empresa abarcan varios sectores, a los que los miembros pueden acceder, como el mercado financiero, el mundo virtual inmersivo y el marketing online.

Lo que le espera a BE en los próximos 10 años…

“Espero ayudar a más personas en los próximos 10 años, ofreciéndoles oportunidades de tener una vida mejor y que BE siga siendo número uno del sector.”

“Me inspira el hecho de poder marcar la diferencia en la vida de las personas, y espero seguir haciéndolo. Deseo ver a BE a la cabeza de la innovación en educación y finanzas; solo basta con ser la empresa número uno.

“Espero seguir siendo un activo valioso para la empresa, y espero ampliar mi impacto en los próximos 10 años.”

Palabras sabias para los nuevos miembros

A pesar de las risas compartidas a lo largo de la entrevista, Génesis se tomó más en serio esta pregunta.

“Las decisiones que tomes ahora en tu presente afectarán positiva o negativamente a tu futuro. Tienes en tus manos la posibilidad de tener la vida que siempre has soñado, de ser un canal de bendición para muchas personas, de poder responder a una oración que alguien en algún lugar ha hecho al creador. No te conformes con lo poco cuando puedes ir por lo abundante y próspero que Dios tiene reservado para ti.”

*Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son del individuo específico representado en el artículo y no de BE, y tampoco son respaldadas oficialmente por BE. Este artículo es sólo para propósitos de referencia y no pretende garantizar ganancias, ya que cualquier garantía de ganancias sería engañosa.

No se puede ganar dinero en BE sin realizar ventas reales a los clientes. Las afirmaciones sobre ganancias o estilo de vida que se mencionan en la presentación se atribuyen a personas concretas y no tienen ninguna relación con sus resultados —Declaración de Divulgación de Ganancias detallada.

