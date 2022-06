Fernando García y Tatiana Ruiz, de ByDzyne, logran la clasificación de presidente 1 estrella

By Nicole Dunkley

Las últimas estrellas que se han unido a la ilimitada lista de líderes emergentes de ByDzyne son Fernando García y Tatiana Ruiz, ya que la pareja de Estados Unidos ha alcanzado recientemente el rango de Presidente 1 estrella.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de 15 días.

Fernando y Tatiana, originarios de España y Colombia, pero que actualmente residen en las rocosas montañas de Colorado (EE.UU.), son empresarios del mercado tradicional desde hace casi dos décadas.

No fue hasta hace cinco años, que se introdujeron por primera vez en el network marketing y el potencial ilimitado que la industria proporcionó entonces y creen firmemente hasta el día de hoy.

Actualmente, como líderes frescos y convincentes con ByDzyne, han construido de manera impresionante un equipo que se extiende por más de 10 países, en una empresa que creen que se distingue del resto.

“Fue como un amor a primera vista; la visión corporativa de ByDzyne es increíble. La variedad en cuanto a tendencias de nuestra empresa hace que siempre estemos en crecimiento.

Creo que ByDzyne marca un hito en el sector porque esta corporación escucha activamente a los networkers, su plan de compensación es justo y se mantiene en el tiempo, y el equipo corporativo siempre busca la innovación.

Estamos muy agradecidos con ellos porque están creando una empresa para las generaciones venideras, y nos da mucha tranquilidad construirla en grande aquí”,

expresaron Fernando y Tatiana.

Motivados por sus objetivos combinados de ayudar al menos a 5.000 personas a cambiar su mentalidad, alcanzar sus aspiraciones financieras y, en última instancia, ser capaces de “soñar” de nuevo, la pareja ha agradecido su viaje, desde las personas que les han animado a lo largo del camino, además de las invaluables lecciones de vida que han aprendido con el tiempo.

“Gracias a Dios por darnos cada día la oportunidad de seguir mejorando en este mundo y con la energía y fuerza para seguir creciendo.

Estamos muy agradecidos con nuestros mentores, los Coronas Gustavo Salinas y Marcell Rodríguez, por apoyarnos siempre incondicionalmente en los entrenamientos, liderazgo, reuniones y eventos físicos.

El gran Tony Robbins dice ‘toma una decisión no con tu cabeza sino con tu alma porque es la única manera de lograrlo’. Eso es lo que hemos hecho aquí junto con la gente de nuestra organización, la acción masiva y el trabajo en equipo”,

compartió la pareja agradecida.

Chanida Puranaputra, presidenta de ByDzyne, está encantada con sus recientes triunfos y confía en que, si mantienen el rumbo, les esperan victorias aún más brillantes.

“¡Felicidades a Fernando García y a Tatiana Ruiz por haber llegado a Presidente 1 estrella! Su trabajo duro, su deseo de cambiar la vida de los demás y su actitud de ‘no rendirse nunca’ los han llevado a este punto, y hoy celebramos a ambos y este merecido logro.

Sigan creyendo en ustedes mismos, soñando en grande y sabemos que van a tener aún más éxito”,

declaró el cofundador de ByDzyne.

El éxito con el que sueñan es alcanzar el rango de presidente de 3 estrellas a finales de año y, al mismo tiempo, llevar a su equipo de personas a generar más ingresos que nunca.

Independientemente de ese resultado, para Fernando y Tatiana la historia sigue siendo muy sencilla: se trata de su conexión, empatía y verdadera comprensión.

“Nuestra gran compenetración como pareja y socios nos ha permitido sacar lo mejor de cada uno y ayudar a muchas personas a mejorar sus ingresos, a pagar sus deudas y a poder viajar y crear una hermosa familia de networkers. Estamos muy agradecidos”,

reveló la pareja.

* ByDzyne no garantiza ningún ingreso. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. En el año 2020, el ingreso anual típico obtenido por un Embajador de Marca activo de ByDzyne es de 540,05 dólares y la cantidad media de comisiones, bonificaciones y sobreprecios recibidos por todos los Embajadores de Marca activos en ByDzyne es de 0,00 dólares. Para ver la información completa sobre los ingresos, visite www.bydzyne.com/IDS

