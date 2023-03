El venezolano Unai Mazeika, de ByDzyne, alcanza la categoría de Presidente de 3 estrellas.

By Nicole Dunkley

En el epicentro de la producción de algunos de los jóvenes empresarios más brillantes del mundo, ByDzyne puede haber descubierto una estrella en ascenso que muy posiblemente brillará más cuando todo esté dicho y hecho, con la poderosa aparición del nuevo Presidente 3-Estrellas Unai Mazeika de Venezuela.

*Un Presidente 3 Estrellas genera más de 1.000.000 USD de ingresos por ventas en 15 días o menos.

Aunque Unai, un networker de 30 años de edad que actualmente reside en Miami, Florida (EE.UU.), ha tenido una montaña rusa experiencias en relación a las redes de mercadeo con estancias dentro y fuera de la industria durante un período de 13 años, el venezolano le dio a esta increíble industria una última oportunidad hace tres años.

Ahora estará feliz de haber seguido su instinto. Tan natural en su estilo de comunicación y en su enfoque de liderazgo que, ni siquiera cinco años después, Unai es considerado un icono mundial en ciernes y en camino de alcanzar el estrellato.

Humilde ante tanta reverencia, el joven líder se apresura a atribuir a los fundadores de ByDzyne la chispa que ha encendido el fuego bajo su vientre.

“El liderazgo de la empresa fue el factor fundamental por el que decidí plantar mis raíces en ByDzyne.

Además, esta es una empresa especial que siempre estará a la vanguardia de las tendencias y la innovación.

Así que, gracias al equipo directivo por todas vuestras enseñanzas y el valor que buscáis promover con todos nosotros”,

compartió un agradecido Unai.

Unai también agradece a su familia, a sus mentores, a su socio y, especialmente, a su equipo su reciente logro.

Cree que el empuje y la tenacidad de sus líderes de talla mundial y su deseo constante de aprender y crecer le han impulsado hasta donde está hoy.

Unai los llama su “segunda familia” y dice que todo el mérito es suyo.

Nat y Chanida Puranaputra, Chairman y Chairwoman de la empresa, adoran la humildad y el carácter de Unai y creen que su nuevo Presidente de 3 estrellas tiene todas las herramientas necesarias para entrar en la realeza en poco tiempo.

“Enhorabuena a Unai Mazeika por convertirse en el nuevo Presidente 3 Estrellas de ByDzyne.

Este logro no es fruto de la casualidad, sino que es el resultado directo de tu duro trabajo, tu servicio a los demás, tu actitud y tu inquebrantable perseverancia. ¡Bien hecho!

La nación BD te celebra hoy y sabemos que pronto alcanzarás el rango de Corona. Estamos impacientes”,

declararon los Puranaputras.

Aunque Unai también está deseoso por alcanzar cotas aún más altas, incluido su objetivo de tener 5 Presidentes activos en su equipo.

El antiguo trabajador de la construcción y camarero suele decir que “poder vivir una vida sin limitaciones” es su fuerza motriz.

El floridano cuenta cada momento como una bendición y cree que esa mentalidad ha sido la que ha marcado la diferencia fundamental.

“Cada día que te vayas a dormir sabiendo que lo has dado todo será un día lleno de satisfacción.

Cuando repites ese patrón día tras día, vivirás una vida absolutamente plena. Eso es exactamente lo que intento hacer y modelar”,

expresó un apacible Unai.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Brand Ambassadors (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecomisión es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

The post El venezolano Unai Mazeika, de ByDzyne, alcanza la categoría de Presidente de 3 estrellas. appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/03/el-venezolano-unai-mazeika-de-bydzyne-alcanza-la-categoria-de-presidente-de-3-estrellas/