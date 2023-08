El Retiro de Ensueño de BE en Turquía 2023: Un evento del que todo el mundo habla

By Nicole Dunkley

Cada vez que BE organiza un retiro, no se trata de un simple evento, sino de una experiencia que marca un antes y un después. Imagina un mundo en el que campanas de hadas tocan el cielo, globos aerostáticos flotan como sueños y se viven momentos tan profundos que permanecen imborrables en la memoria.

Del 12 al 15 de agosto de 2023, Capadocia, Turquía, fue el escenario de más de 100 historias épicas de Publishers de BE. A juzgar por los comentarios en las redes sociales, los Publishers, procedentes de Europa y América Latina, realmente se sumergieron y compartieron la cautivadora esencia de sus aventuras en el Retiro de Ensueño de BE.

Una escapada de lujo a Capadocia

Alojamiento en increíbles suites de 5 estrellas ¡Solo lo mejor para nuestros Publishers de BE! Más de 100 participantes, alojados en uno de los principales hoteles de 5 estrellas de Capadocia, disfrutaron de un confort de primera categoría. Cuatro días de vistas panorámicas, cocina gourmet y noches iluminadas por las estrellas para los Publishers de BE.

Sesiones de formación exclusivas a cargo de Ehsaan y Moyn Islam, cofundadores de BE, y líderes del sector

Ehsaan Islam, CTO de BE, compartió con los asistentes interesantes novedades sobre las actualizaciones en curso y las futuras mejoras de la plataforma. Le siguió una cautivadora sesión de Moyn Islam, el CEO, que profundizó en los valores fundamentales, la visión y las diversas ofertas de la empresa.

El evento no se limitó a los altos cargos, sino que también intervinieron otros líderes experimentados, que compartieron su sabiduría sobre temas como la planificación de eventos, la contratación de equipos y una mentalidad positiva.

“Estamos profundamente agradecidos con Moyn, Monir y Ehsaan Islam. Cada retiro de BE es un testimonio de su visión, dedicación y promesa de magnificencia.

Estas experiencias no son sólo viajes; son capítulos de nuestra historia colectiva, que nos impulsan a apuntar más alto y a soñar más grande. En BE, siempre se nos recompensa de la mejor manera posible”,

dijo Monono Franco, Royal Ambassador de BE.

Fiesta de blanco en Capadocia: Una tradición de BE

El retiro concluyó con la tradicional velada blanca de BE, celebrada en medio del impresionante paisaje de Capadocia. Vestidos de blanco impecable, los Publishers de BE iluminaron la noche, en un intercambio de ilusiones sobre sus negocios y sueños personales. Esta tradición es un testimonio del compromiso de BE con la unidad y la ambición.

Moyn Islam, CEO de BE, y Ehsaan Islam, CTO, dos de los tres pilares del éxito de BE, se refirieron calurosamente a los retiros, diciendo:

“Cada retiro se organiza pensando en nuestros publishers. Es nuestra forma más sincera de darles las gracias, de reconocer su duro trabajo y todos los sueños que han perseguido.

Para nosotros, estos eventos no son solo celebraciones; son reencuentros. Compartir momentos de alegría con los equipos, las familias y los socios es nuestra forma de retribuirles.

Con cada retiro, nuestra promesa es simple pero profunda: hacer que mañana sea aún más especial que hoy. Porque en BE creemos en la importancia de crear recuerdos que duren toda la vida.”

Bali te llama: El próximo retiro de BE

Cuando los últimos rayos del sol cayeron sobre el retiro de Capadocia, se reveló una nueva aventura. La “Isla de los Dioses”, en Bali, espera a los Publishers de BE el próximo mes de octubre. Conocida por sus playas tranquilas, sus tierras verdes y un ambiente que conmueve el alma, Bali promete una experiencia sin igual. Todos los Publishers de BE deben prepararse, porque las aventuras que les esperan son muchas, y la historia de BE acaba de comenzar.

Acerca de BE

BE es un ecosistema de próxima generación compuesto por un concepto único de ‘Live & Learn’ que incluye plataformas de e-learning y viajes con un conjunto integral de herramientas para propietarios de negocios independientes.

El ecosistema BE utiliza tecnología de inteligencia artificial para ofrecer un espacio descentralizado, transparente y empoderador para que personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de sus antecedentes educativos o financieros, construyan su propio negocio multimillonario desde su teléfono inteligente.

Para obtener más información, visite www.be.club

The post El Retiro de Ensueño de BE en Turquía 2023: Un evento del que todo el mundo habla appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/08/el-retiro-de-ensueno-de-be-en-turquia-2023-un-evento-del-que-todo-el-mundo-habla/