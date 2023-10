El peruano Yafel Quito Rojas de ByDzyne logra ser Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

A medida que el 2023 comienza a cerrarse, ByDzyne continúa dando paso a algunas de las próximas estrellas de la industria y este mes está destacando a su más reciente Presidente 1-Estrella de Perú, Yafel Quito Rojas.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Yafel, un empresario emergente de 26 años de la capital costera de Lima, Perú, cuenta con una formación militar muy respetada, con experiencia en la marina nacional de su país natal.

En 2018, sin embargo, el líder peruano estaba en busca de ingresos adicionales y nuevas opciones y, afortunadamente, encontró el mundo de oportunidades de las redes de mercadeo.

Ahora, solo cinco años después, Yafel ha encontrado un hogar en la industria y cree que este viaje ha sido integral con la cantidad de personas increíbles, crecimiento y alegría que ha experimentado.

“Hace un año, empecé con lo que considero un gran vehículo en ByDzyne.

Es una empresa en la que encontré múltiples formas de ganarme la vida, tanto yo como mis socios, porque tiene el mejor plan de compensación que te paga todo lo que produces.

Además, cuando tu intención es la correcta, Dios pone a las personas adecuadas en tu vida.

Para mí, ¡ese es el equipo ejecutivo de ByDzyne! Quiero seguir compartiendo con ellos más convenciones, más viajes, más experiencias, más eventos y más historias de éxito”,

comparte un entusiasmado Yafel.

El equipo ejecutivo de ByDzyne cree firmemente que, con la mentalidad, los mentores y la ejecución adecuados, como lo que han observado con su nuevo líder de Sudamérica, todo es posible en el marketing multinivel.

“¡Felicidades a Yafel Quito Rojas por convertirte en el nuevo Presidente 1-Estrella de ByDzyne!

Queríamos reconocer tu arduo trabajo, actitud positiva y compromiso con tus metas y sueños.

Eres otro ejemplo de que, con la mentalidad y las estrategias adecuadas, el cielo es realmente el límite.

Por favor, disfruta del éxito de hoy, pero con dedicación intencionada a tu oficio, equipo y ambiciones, continúa preparándote para mayores éxitos en tu futuro”,

expresaron Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

Intrínsecamente motivado para ser la mejor versión de sí mismo, y para formar parte de un negocio que sirve a los demás ofreciendo oportunidades de calidad de vida y prosperidad económica, el joven líder cree que sus sueños se han hecho realidad. No podría estar más agradecido por el proceso y por las personas que le rodean y que han sido fundamentales para su crecimiento.

“Este logro no es individual. Es un logro de equipo, de familia, de mucha gente luchando por sus sueños construidos con horas y horas de trabajo en las trincheras.

Así que gracias a cada una de las personas que me han aportado sus conocimientos y experiencia para entender esta profesión desde mis inicios.

Estoy aún más agradecido a cada una de las personas que han confiado en mí, han visto la visión, se han puesto la camiseta y han luchado conmigo para construir un futuro mejor”,

transmite un sentido Yafel.

Construir ese futuro mejor empieza ahora. Aunque ha descrito los últimos años como una bendición, es consciente de que también han estado llenos de altibajos. A pesar de todo, Yafel sabe que va por el buen camino de las promesas y lo da todo por las esperanzas que tiene por delante.

“Este resultado no es ni mucho menos la meta final, sino un paso más en mi carrera. Aún quedan miles de historias por construir, y afirmo y declaro que para la próxima convención me convertiré en Corona”,

exclamó un Yafel profundamente motivado.



