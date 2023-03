El español Pablo Navarro, de ByDzyne, alcanza la categoría de Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

En ByDzyne surgen líderes jóvenes y prometedores de todos los rincones del mundo, y la trascendental empresa cuenta con su última estrella emergente con la llegada del nuevo Presidente 1-Estrella, el español Pablo Navarro.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Pablo, un joven emprendedor de la ciudad catalana de Barcelona, España, sólo tiene 25 años pero ya cuenta con cuatro inestimables años en el sector y se está convirtiendo en un pilar de las redes de mercadeo en Europa.

Intrínsecamente motivado por ayudar a los demás a construirse un futuro mejor y más brillante, Pablo siempre ha querido encontrar una empresa que cumpliera en todos los frentes. En ByDzyne, por fin, está seguro de haberlo encontrado.

“Cuando conocí ByDzyne, me enamoré de la organización porque es una empresa que tiene una visión sin límites y que además se adapta a las últimas tendencias, lo que también significa que te permite construir en un lugar en el que te sientes seguro.

ByDzyne también está dirigida por un equipo ejecutivo que tiene liderazgo, integridad y experiencia como distribuidores. ¡No sólo lo han vivido, sino que han pasado la prueba y por eso decimos que es una empresa de networkers para networkers.

Cuando sumas todos estos factores, ya sabes que estás en una empresa de legado.

Simplemente sabes que tienes un hogar para dar lo mejor de ti mismo, y realmente crees que estás en el mejor lugar, en el mejor momento y con la mejor oportunidad para construir algo masivo y con un tremendo legado”,

compartió un animado Pablo.

Aunque ByDzyne ha ofrecido una plataforma para el éxito como ninguna otra empresa antes, el líder español se apresura a atribuir sus recientes logros al sistema de apoyo que ha sido su base desde el primer día.

“Mi primer agradecimiento es para Dios por guiarme y ponerme con los mentores, amigos y pensamientos adecuados. Después, tengo gratitud para mis padres por estar siempre ahí y criarme con ese amor y esos valores.

Gracias a mi compañera Noelia Fernández, porque si no fuera por ella y su apoyo incondicional y todo lo que aporta, todo esto no hubiera sido posible.

También, a Iván Escrivá y Karla Jácome que también son claves en lo que estamos construyendo juntos junto con todo nuestro equipo de trabajo donde se está construyendo una gran familia.

Y por último, tengo el mayor agradecimiento a mis mentores, Agustín Bermejo, Christian Núñez, y a la familia Puranaputra y al equipo directivo de ByDzyne”,

transmitió un agradecido Pablo.

Chanida Puranaputra, presidenta de ByDzyne, está asombrada con Pablo y su reciente logro de convertirse en Presidente 1-Estrella. No sólo le encanta su historia, sino que cree que es un ejemplo perfecto de lo que representa la empresa.

“Enhorabuena a Pablo Navarro, de España, por convertirse en nuestro último Presidente 1-Estrella. Estamos muy orgullosos de este logro y hacerlo a tu edad es fenomenal.

Tú eres la esencia de ByDzyne; no importa cuál sea tu origen, si te atreves a soñar y sabes que tus sueños importan, todo se puede lograr y las limitaciones no existen.

Bien hecho, Pablo, y estamos impacientes por verte conseguir aún más cosas en un futuro próximo”,

declaró una extasiada Chanida.

Ese futuro cercano está a la vuelta de la esquina para Pablo, que curiosamente también trabajaba de camarero por las noches mientras estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona.

Deseoso de influir en la vida de millones de personas, el joven fenómeno tiene su “por qué” y está más motivado que nunca para alcanzar su próximo hito.

“Tengo la cabeza puesta en conseguir el prestigioso rango de Corona y estoy dispuesto a ir al 1000 por cien.

Lo que me digo a mí mismo y mi consejo a los que me rodean con grandes metas es que sin duda lo más importante es tener fe ciega en que te va a pasar.

Entrena tu mente para ver esa realidad en tu día a día, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Y en segundo lugar, céntrate principalmente en construirte a ti mismo y en quién tienes que convertirte para llegar del punto A al punto B.

E incluso pon más énfasis en construir tu carácter como líder que en tus ingresos, porque eso ya llegará”,

afirma un confiado Pablo.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

