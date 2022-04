El ecuatoriano Marcell Rodríguez de ByDzyne alcanza el rango de la corona

By Nicole Dunkley

Al final de una larga noche de formación en liderazgo, elaboración de estrategias y definición de visiones, Marcell Rodríguez, de ByDzyne, que acababa de asegurar su estatus como el último fenómeno emergente de la compañía al convertirse en presidente de 3 Estrellas, sintió en su espíritu la necesidad de apuntar más alto.

Sabía que podía lograr más, fabricar aún más tiempo y libertad financiera para los que estaban bajo su mando, y cimentar su legado en la industria para las generaciones venideras.

Así, en aquella memorable noche del 10 de noviembre del año pasado, el mandatario ecuatoriano redactó y firmó un acuerdo personal por escrito en una gran hoja de papel de construcción blanco, declarando con seguridad que en marzo de 2022 alcanzaría el esquivo rango de Corona.

Con Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, como testigos, proclamó su intención y su destino. Y ahora, ni siquiera cinco meses después, Marcell Rodríguez ha cumplido su palabra y se ha convertido en el nuevo Corona de ByDzyne.

* Un Corona genera entre 1 y 2 millones de dólares en facturación por ventas durante un periodo de dos semanas.

“Alcanzar este hito histórico significa que he contribuido a que miles de personas de todo el mundo ganen cantidades de dinero que nunca hubieran imaginado ganar. Ha supuesto la eliminación de deudas y una mejora en la vida de muchos.

Hace años, recuerdo que mis mentores decían ‘la única manera de llegar a resultados extraordinarios es llevar a miles de personas a resultados excelentes’. Yo diría que éste es un resultado excelente”,

gritó un entusiasta Marcell.

El nuevo Corona de ByDzyne no sólo está encantado con todos los que se han beneficiado de su viaje al estrellato, sino que también se apresura a reconocer la multitud de influencias positivas que le han impactado a lo largo del camino.

“Doy gracias a Dios porque en mis altibajos sabía que Él siempre estaba ahí para guiarme. Doy las gracias a mis padres, que son mi principal ejemplo de que, independientemente de las circunstancias, si quieres salir adelante y prosperar en la vida, sólo tienes que trabajar duro.

Agradezco a mis mentores, que con su experiencia y sabiduría me guiaron en este hermoso camino. Agradezco a mis líderes en todo el mundo que confiaron en mí y han sido tremendos compañeros de equipo y verdaderos amigos.

Agradezco la visión de ByDzyne y de todo su equipo corporativo por crear el vehículo adecuado con el objetivo correcto de ser la empresa con más millonarios. Y, por último, gracias a Nat y Chanida Puranaputra, Chad y Nattida Chong, y Sophia Wong por toda la sabiduría y orientación”,

compartió un agradecido Marcell.

Aunque los Chong también celebran a Marcell y a los que le han bendecido, la pareja no se sorprende ni un poco con este logro de coronación; recuerdan esa noche como si fuera ayer.

“Cuando firmaste ese papel, Marcell, recordamos vívidamente esa mirada ambiciosa en tus ojos. Estabas decidido, no tenías miedo y eras inquebrantable. Y mira dónde estás ahora.

Enhorabuena por haberte convertido en la última Corona de la empresa y que sepas que es muy merecido. No sabemos cuál será tu próximo compromiso personal, pero sí sabemos que tu actitud, tu ética de trabajo y tus resultados no tienen parangón”,

dijeron los Chong.

Con un acuerdo personal por escrito o sin él, el empresario de 26 años está listo para aprovechar su potencial. Su próxima intención es ayudar a sus líderes a crecer en influencia, impacto e ingresos, mientras que, también, apoya los esfuerzos del equipo ejecutivo de ByDzyne para convertirse en la empresa de mil millones de dólares más rápida del mundo.

Para mantener su entusiasmo firme e inquebrantable, Marcell ha escrito y poblado profundamente sus ojos con escritos e imágenes de su visión y sus objetivos en su casa, su coche, su teléfono móvil, su dormitorio y más allá. Cree que es el catalizador de todo.

“Todos los caminos tienen su parte de altibajos, pero para mí el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”,

dice un sonriente Marcell.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. En el año 2020, el ingreso anual típico obtenido por un Embajador de Marca activo de ByDzyne es de 540,05 dólares y la cantidad media de comisiones, bonificaciones y sobreprecios recibidos por todos los Embajadores de Marca activos en ByDzyne es de 0,00 dólares. Para ver la información completa sobre los ingresos, visite www.bydzyne.com/IDS

The post El ecuatoriano Marcell Rodríguez de ByDzyne alcanza el rango de la corona appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2022/04/el-ecuatoriano-marcell-rodriguez-de-bydzyne-alcanza-el-rango-de-la-corona/