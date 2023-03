El ecuatoriano Jonathan Fuentes de ByDzyne alcanza el puesto de Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

América Latina ha seguido afianzándose en 2023 como uno de los centros neurálgicos de las redes de mercadeo, y ByDzyne tiene otro líder más que emerge de la prometedora región con la llegada del nuevo Presidente 1-Estrella Jonathan Fuentes de Ecuador.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Jonathan, un empresario de 29 años de Quito (Ecuador), lleva siete valiosos años en el sector, los dos últimos en ByDzyne.

Sin embargo, se apresura a reconocer que nunca ha habido nada como el tesoro que ha descubierto en su última empresa, y eso le pone la piel de gallina por el potencial que está vivo hoy en día.

“En los muchos años que llevo en este sector, es la primera vez que veo una empresa que aúna todos los conceptos que han formado a miles de emprendedores de éxito en todo el mundo: ¡bienestar, viajes y negocio digital!

Y tenerlo todo en ByDzyne la convierte en un vehículo que amplía las posibilidades de éxito. Además, la empresa tiene un plan de pagos justo que funciona para la gente, recompensando a los Embajadores de Marca por su trabajo realizado.

Por ello, agradezco a nuestro equipo directivo la dedicación, el compromiso y el ejemplo que han demostrado con cada una de las personas que pertenecen y confían en ByDzyne.

Cuentan con mi compromiso para representar a la marca y expandirla con los valores y principios de abundancia que aprendo constantemente en su tutoría”,

expresó un Jonathan sumamente agradecido.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, aplauden a líderes como Jonathan que se comprometen a ser embajadores de todo lo que ByDzyne representa y creen que es ese tipo de actitud la que impulsará a la empresa a sus más altas cotas este año.

“¡Felicidades a Jonathan Fuentes por alcanzar el rango de Presidente 1-Estrella! La nación ByDzyne te celebra hoy y todo el trabajo duro y la perseverancia que has tenido para lograr tus objetivos.

Gracias por querer representar bien a esta empresa y por ser un modelo a seguir de lo que se necesita para alcanzar tus sueños, ayudar a los demás y catapultar a ByDzyne como la empresa de MLM de más rápido crecimiento que existe”,

declararon los Chong.

Para Jonathan, nada de esto habría sido posible sin su mentor, Corona Marcell Rodríguez. El nuevo Presidente 1-Estrella de ByDzyne reconoce que, aunque ha puesto la fórmula correcta de constancia y acción en su trabajo diario, Marcell ha estado ahí en cada paso del camino, a través del crecimiento, los retos, los altibajos, y es mucho más que un socio empresarial, sino realmente un verdadero amigo.

Con el apoyo de su Corona y de sus compañeros líderes ecuatorianos, Jonathan está ahora reorientando su enfoque hacia los próximos 90 días y diseñando un plan claro, un objetivo fijo y una ética de trabajo continuada para conseguir aún más para sí mismo y para los que le rodean.

“En todo este tiempo en el sector he visto a gente rendirse por el camino, y una de las cosas que más me motivan es mostrar a los emprendedores que se unen a mi equipo que si eres constante en tu trabajo y tienes objetivos claros, tu resultado será consecuencia directa de tu dedicación.

Por lo tanto, si quieres vivir una vida extraordinaria no puedes renunciar a ningún reto, especialmente al primero. Así que, dicho esto, para finales de 2023 mi objetivo es terminar como Corona ByDzyne, trabajando con equipos en más de cinco países y que al menos 10 personas de mi equipo alcancen el rango de Presidente”,

comparte un motivado Jonathan.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de los AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

