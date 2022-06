El ecuatoriano Jefferson Ocaña, de ByDzyne, alcanza el rango de presidente de 2 estrellas

By Nicole Dunkley

Estableciéndose rápidamente como el líder en el desarrollo y multiplicación de líderes en América Latina, ByDzyne lo hace de nuevo con la llegada y presentación de Jefferson Ocaña, el más reciente Presidente 2 Estrellas de la compañía de Ecuador.

*Un Presidente 2 Estrellas genera más de $400,000 USD de ingresos por vent en dos semanas o menos.

Aunque el joven empresario de Quito, Ecuador, sólo tiene 28 años, ya cuenta con siete valiosos años en la industria y se le considera una estrella en ascenso en la región.

Motivado desde muy joven para construir un futuro mejor para su familia, para todos los que forman parte de su equipo y, en última instancia, para tener una carrera de éxito en el marketing de redes, Jefferson supo que le tocó el premio gordo cuando conoció ByDzyne.

“ByDzyne es una empresa diferente porque tiene una variedad de servicios que nos permite llegar a diferentes mercados y diferentes perfiles.

Con esa increíble gama, podemos crear un negocio en cualquier parte del mundo. Además, la innovación de servicios de la empresa prácticamente garantiza a nuestros distribuidores que siempre tendremos la mejor oportunidad a nuestro alcance.

Por ello, me gustaría compartir el agradecimiento a la empresa y a nuestro equipo corporativo que nos ha apoyado y ayudado en todo momento a construir nuestras carreras y avanzar en el rango.

El nivel de profesionalismo de cada uno de ellos con los distribuidores es increíble”,

expresó agradecido Jefferson.

El líder ecuatoriano, que se fijó esta meta de rango a principios de año, atribuye a sus mentores, a su estrategia de 90 días y a su diligente equipo el estallido del éxito en 2022.

“Gracias en primer lugar a Dios, pero también a mis mentores Gustavo Salinas y Marcell Rodríguez que desde el principio me han apoyado incondicionalmente y siempre tienen el tipo de estrategia adecuada y a mi equipo de líderes ‘cero excusas’ que aún sin experiencia previa en la industria han construido profesionalmente un negocio exitoso”,

continuó el más reciente presidente de 2 estrellas de ByDzyne.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de la empresa, están encantados por Jefferson y pronostican que surgirán aún más triunfos en América Latina.

“¡Nacion BD celebra a Jefferson Ocaña por convertirse en el más reciente Presidente 2 Estrellas de la compañía!

Le reconocemos hoy por su duro trabajo, liderazgo y perseverancia.

¡Trabajo bien hecho! Estamos muy orgullosos de todo el éxito en Ecuador y Sudamérica y anticipamos cosas aún más grandes por venir”,

transmitieron los Chong.

Aunque Jefferson ya se ha fijado el objetivo de convertirse en Presidente de 3 Estrellas para finales de año, el dirigente está simplemente encantado de formar parte de una organización tan innovadora y de su apasionante futuro.

“Estoy muy contento de poder desarrollarme y contribuir aquí en ByDzyne, especialmente por la calidad de los mentores que tenemos en la empresa y la calidad de los servicios que ya presta.

Sé que la visión de nuestro equipo ejecutivo es convertirse en una empresa de mil millones de dólares y estoy encantada de formar parte de ella”,

compartió la empresaria sudamericana.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. En el año 2020, el ingreso anual típico obtenido por un Embajador de Marca activo de ByDzyne es de $540.05 y la cantidad mediana de comisiones, bonos y sobreprecios recibidos por todos los Embajadores de Marca activos en ByDzyne es de $0.00. Para ver la información completa sobre los ingresos, visite www.bydzyne.com/IDS

