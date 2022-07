El colombiano Juan Pablo Velásquez, de ByDzyne, logra ser presidente 2-estrella

By Nicole Dunkley

Otra estrella emergente ha surgido de América Latina, con la llegada del nuevo Presidente 2-Estrella de ByDzyne de Colombia, Juan Pablo Velásquez.

*Un Presidente 2 Estrellas genera más de $400,000 USD de ingresos por vent en dos semanas o menos.

Juan Pablo, un líder en ascenso de 25 años que, sorprendentemente, sólo lleva cuatro años en el sector, supo que era lo correcto cuando le presentaron ByDzyne por primera vez hace 18 meses.

Recuerda que no dudó ni un segundo, porque sabía que era y sigue siendo la mejor oportunidad que existe.

“Decidí empezar en ByDzyne porque es una empresa “diseñada” para todo tipo de personas, desde jóvenes hasta mayores.

Esta oportunidad ofrece excelentes productos y servicios y nos permite anticiparnos a las diferentes tendencias que están en alza en el mundo. Por este motivo, estoy muy agradecido al equipo ejecutivo de ByDzyne.

Son personas que siempre están dispuestas a innovar y mejorar, y a crear el entorno adecuado para que la empresa y su gente puedan crecer más rápido, más grande y más eficiente”,

compartió Juan Pablo.

Motivado por inspirar seriamente a su familia, incluidos su madre, su padre y sus hermanos, así como a su equipo de ByDzyne, Juan Pablo ha trabajado incansablemente desde el primer día para ver prosperar a quienes le rodean.

Describe los últimos cuatro años como monumentales en su ascenso al estrellato, recordando los momentos cotidianos que le han dado el privilegio de crecer, mejorar y convertirse en la mejor versión de sí mismo.

Sabe que ahora está recogiendo lo que ha sembrado, pero no duda en reconocer a todos los que han sido fundamentales en su camino.

“Atribuyo este logro en primer lugar a Dios, porque nada de esto sería posible sin Él. Además, mi madre ha sido una persona fundamental en todo mi proceso y es la persona que ha estado a mi lado desde el primer día tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos.

Dios también me premió con el mejor equipo, y tengo algunas superestrellas co-creando conmigo.

Y por último, a mi mentor Daniel López, una persona que me ha enseñado, guiado y formado desde el primer momento, le estoy eternamente agradecido por mantenerme siempre en el camino, sin importar las dificultades”,

expresó el dirigente colombiano.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, están encantados con su estrella sudamericana y creen que es un ejemplo de lo que el verdadero trabajo duro y la confianza pueden hacer.

“¡Felicidades a Juan Pablo Velásquez por haber alcanzado el rango de presidente 2- estrella!

Lq nación ByDzyne te celebra hoy, y es bien merecido. No llevas ni cinco años en esta industria y ya estás en camino de convertirte en un pilar en América Latina.

Eres la prueba viviente de que con la mentalidad correcta, el trabajo duro y una actitud de no rendirse nunca, tus sueños son posibles”,

transmitieron los Chong.

Esos sueños no se acaban aquí. Juan Pablo, originario de Rionegro, una pequeña ciudad de los Andes colombianos, está decidido a llevar a su equipo a cotas aún mayores de ingresos, flexibilidad y autoestima. Y si el nuevo presidente 2- estrella de ByDzyne ha conseguido lo que ha conseguido en sólo cuatro años en el sector, no se sabe hasta dónde llegará.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. En el año 2020, el ingreso anual típico obtenido por un Embajador de Marca activo de ByDzyne es de $540.05 y la cantidad mediana de comisiones, bonos y sobreprecios recibidos por todos los Embajadores de Marca activos en ByDzyne es de $0.00. Para ver la información completa sobre los ingresos, visite www.bydzyne.com/IDS

