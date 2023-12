El colombiano David Acosta, de ByDzyne, alcanza la categoría de Presidente 1-Estrella

By Team Business For Home International

Aunque 2023 ha comenzado su descenso final, el crecimiento del liderazgo de ByDzyne sigue en aumento. La influyente empresa tiene otra prometedora estrella entre manos con la aparición del nuevo Presidente 1-Estrella de Colombia, David Acosta.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

David, un emprendedor de 27 años del municipio de Pacho, Cundinamarca, Colombia, cuenta con cinco años de experiencia en el sector de la venta directa y es conocido localmente por su carisma, actitud y ética de trabajo.

Motivado por estar en la empresa adecuada para ayudar a su gente a crecer y cumplir sus sueños, el líder colombiano cree haber encontrado el vehículo adecuado para lograr esas aspiraciones.

“Elegí ByDzyne principalmente por su innovación. El hecho de que sea una empresa que va con las tendencias mundiales es una gran oportunidad para crear un negocio a largo plazo.

En cuanto al equipo ejecutivo de ByDzyne, estoy muy agradecido por el esfuerzo que todos ustedes hacen a diario para dar a los líderes lo que necesitamos para construir a largo plazo. Aprecio que también estén sobre el terreno ayudándonos a construir”,

dijo David.

El equipo ejecutivo de ByDzyne no quiere otra cosa que ayudar a sus Embajadores de Marca en todo el mundo, y recientemente reconoció a David por su incansable búsqueda de construir su organización y servir a su equipo.

“¡Felicidades a nuestro nuevo Presidente 1-Estrella, David Acosta!

David, hoy te celebramos por tu valentía, resistencia y dedicación a tu oficio, y este ascenso de rango es bien merecido.

Queremos que esta empresa sea un lugar abierto y acogedor para todos, y nos entusiasma que líderes como tú puedan hacer realidad sus sueños.

Sigan creyendo en ustedes mismos y sepan que hay aún más por alcanzar”, expresó Chanida Puranaputra,

presidenta de ByDzyne.

El nuevo Presidente de ByDzyne da las gracias a su esposa, que es su mayor inspiración, así como a su equipo y a sus mentores, Bairon Chocontá, Andrés Apontte y Korab Kozgori, por su apoyo y orientación; cree que todos ellos han desempeñado un papel fundamental en su ascenso hacia el éxito empresarial y personal.

“¡Dimos el 100% en nuestro equipo! Nos centramos en desarrollar nuevos Diamantes y ayudar a progresar al mayor número de personas posible.

La convención internacional celebrada en nuestra ciudad fue nuestra principal motivación, y nos ayudó a alcanzar nuestros objetivos.

Tengo el mejor equipo de todos los tiempos, que sinceramente está formado por pura calidad humana”,

comparte un agradecido David.

Aunque el joven líder ya tiene la vista puesta en su próximo objetivo de generar cinco nuevos Presidentes en su organización y ayudar a aún más personas a alcanzar sus metas a corto y largo plazo, David también está simplemente agradecido por la gratificante aventura que ya ha sido.

“Juntos, con mi esposa, trabajamos en red durante tres años y, gracias a las oportunidades de ByDzyne, pudimos iniciar su carrera musical, que siempre ha sido su sueño de toda la vida.

Gracias a ByDzyne, ahora es una realidad. Ahora mismo estoy construyendo una casa, y ByDzyne es la empresa que nos ha permitido vivir como queremos vivir”,

gritó un entusiasmado David.

ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2022 y el 30/06/2023: El número de Embajadores de Marca (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecomisión es de 26.560 o el 80,23% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 80,23% de los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 19,77% de los BA en activo han percibido, en conjunto, más de este importe. El importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas por todos los BA en activo es de 480,75 $. Para consultar el IDS completo, visite www.bydzyne.com/IDS.

