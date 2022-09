El colombiano Bairon Chocontá, de ByDzyne, obtiene el título de Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

Sudamérica sigue descubriendo algunas de las estrellas emergentes más prometedoras de la industria y tiene su último premio en forma de nuevo Presidente 1-Estrella de Colombia, Bairon Chocontá.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un período de medio mes.

Bairon, un enérgico empresario de 30 años con seis valiosos años en la industria, siempre ha estado intrínsecamente motivado para construir un negocio gratificante para él y su familia.

El tiempo que ha pasado en las redes de mercadeo le ha enseñado que hay dos factores fundamentales que marcan la diferencia en una empresa de éxito: la velocidad y la sostenibilidad. Con ByDzyne, cree que le ha tocado el premio gordo.

“Quería encontrar una empresa en la que la gente viviera una experiencia de viaje cuando empezara, en la que la gente construyera su proceso red de mercadeo y al mismo tiempo generara ingresos digitales y tuviera oportunidades de viajar.

Fue la combinación perfecta cuando elegí ByDzyne. La empresa tiene unos propietarios increíbles -Chad, Nattida, Nat, Chanida, Sophia y Dave-, un equipo de liderazgo impresionante.

Tengo una gratitud total hacia ellos y han hecho posible no sólo para mí, sino para muchas personas que están construyendo sus metas y sueños en este tremendo vehículo llamado ByDzyne”,

expresó un esperanzado Bairon.

Al llegar a este hito, el líder latinoamericano se apresura a reconocer a quienes lo han acompañado a lo largo de su camino.

“Mi agradecimiento es primero a Dios; él ha sido mi fuerza en todo momento.

Agradezco a mi familia que me ha hecho fuerte y que ha estado conmigo en todo este proceso, y un agradecimiento especial a mis mentores, cada uno de ellos ha aportado valor en mí para hacer lo que se ha hecho hasta ahora.

Estoy muy agradecida”,

ha expresado el nuevo Presidente 1-Estrella de ByDzyne.

El equipo ejecutivo de ByDzyne también siente gratitud por su última estrella sudamericana. Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, están impresionados y agradecidos por líderes como Bairon, que se han mantenido dedicados a sus objetivos y han trabajado.

“¡Felicidades a Bairon Chocontá por haberse convertido en nuestro nuevo presidente 1-Estrella!

¡Muy buen trabajo! Eres un testimonio vivo del trabajo duro, la diligencia y la perseverancia en esta industria.

La nación ByDzyne celebra esta victoria, y puede ver cosas aún más brillantes por delante para ti y para Colombia”,

declararon los Chongs.

Bairon también sueña con el futuro. El colombiano, conocido a nivel local por su pasión y su hambre de éxito, está más decidido que nunca a alcanzar los elevados objetivos que se ha fijado.

“Mi objetivo es llegar a ser una Corona con ByDzyne y tener más de 100 Diamantes en mi equipo. Trabajo más perseverancia y multiplicarlo por mi fe es mi fórmula personal.

Las cosas no suceden sin cada uno de esos componentes; es trabajo duro con enfoque y un propósito claro”,

compartió Bairon.

* ByDzyne no garantiza ningún ingreso. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobreprecio es de 19.901 o el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 dólares. El 77,12% de los BAs activos han recibido, en conjunto, menos o igual a esta cantidad. El 22,88% de los BAs activos han recibido, en conjunto, más de esta cantidad. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y complementos que han recibido todos los BA activos es de 688,90 dólares. Para consultar el IDS completo, visite www.bydzyne.com/IDS.

