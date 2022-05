El colombiano Alexander Ortiz, de ByDzyne, alcanza el rango de presidente 1 estrella

By Nicole Dunkley

Continuando con su supremacía en la región sudamericana, ByDzyne suma otro líder colombiano a sus rangos impresionantes, con la llegada del nuevo Presidente 1-Estrella Alexander Ortiz.

* Un presidente genera más de 200.000 dólares en facturación por ventas en un periodo de 15 días.

Alexander Ortiz, un empresario de 45 años procedente de Manizales, la montañosa región cafetera del occidente colombiano tiene un título en Sistemas y en Negocios Internacionales y ha trabajado durante más de dos décadas en bancos y en el sector financiero.

Aunque ya había metido las manos en el marketing de redes, no fue hasta hace cuatro años, cuando un mentor suyo, el flamante Corona de ByDzyne, Marcell Rodríguez, le motivó a involucrarse en el sector.

“Elegí ByDzyne por muchas razones. Es un modelo de negocio que incluye seis formas diferentes de ingresos y es una empresa que permite a cualquier persona, independientemente de sus preferencias -ya sea en educación, viajes o bienestar-, encontrar la inclusión.

La empresa también tiene una base sólida donde podemos construir, crecer y dejar un legado, y donde se reconocen los esfuerzos y la dedicación.

Además, realmente siento que estoy en la empresa correcta porque tiene un plan de compensación que muestra el éxito y el dominio del mercado, y lo más importante, es una empresa donde no es posible crecer sin hacer crecer a los demás.

No sólo lleva a un trabajo cooperativo, sino que además está dirigida por los mejores y más exitosos mentores”,

compartió un encantado Ortiz.

El líder colombiano reconoció a esos mentores, Marcell, el Corona 2 Estrellas Gustavo Salinas y el equipo ejecutivo de ByDzyne, así como la sinergia y el compromiso de su equipo como fundamentales en su ascenso al estrellato.

“Este extraordinario resultado requería una fuerza extraordinaria y un equipo muy comprometido, y puedo decir que tengo el mejor de los equipos.

Es uno con gente dispuesta y decidida, un grupo sin miedo a equivocarse y que siempre dio lo mejor de sí mismo. Este logro no es sólo mío, sino también de ellos.

También tuve el liderazgo idóneo de Gustavo y Marcell, que me ayudaron cada día a encontrar y adoptar la estrategia correcta.

Les estoy muy agradecido. Y, por último, gracias al equipo directivo de ByDzyne que abrió una puerta que conduce a los sueños de quienes se atreven a abrirla”,

expresó un agradecido Alexander Ortiz.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, están encantados por Colombia y su nueva superestrella.

“¡Felicidades a Alexander Ortiz como nuestro nuevo presidente 1 estrella! Has puesto el trabajo duro, la disciplina y la actitud correcta para llegar aquí, y estamos muy orgullosos de ti y de tu equipo por haber logrado este objetivo.

La nación BD celebra esta victoria contigo, y podemos ver aún más triunfos en Colombia y América Latina en un futuro próximo”,

declararon los Chongs.

Ortiz, intrínsecamente motivado por llevar la transformación social y económica a miles de familias, ya sueña con sus próximos pasos. Mientras que lograr el rango de Presidente 2 Estrellas está en su mente, así como llevar a su equipo a la convención internacional de la compañía en Ecuador el próximo mes, el líder está preparado para impactar a las masas.

“Mi principal objetivo es que esta red crezca, que más gente aprenda a hacer negocios y llevar a muchas personas a la libertad financiera.

Espero que otros puedan sumergirse en ByDzyne y puedan capitalizar cualquiera de nuestras tendencias, crear su propio negocio y generar ingresos que les permitan cambiar su estilo de vida para ellos y sus familias”,

dijo un motivado Ortiz.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. En el año 2020, el ingreso anual típico obtenido por un Embajador de Marca activo de ByDzyne es de 540,05 dólares y la cantidad media de comisiones, bonificaciones y sobreprecios recibidos por todos los Embajadores de Marca activos en ByDzyne es de 0,00 dólares. Para ver la información completa sobre los ingresos, visite www.bydzyne.com/IDS

The post El colombiano Alexander Ortiz, de ByDzyne, alcanza el rango de presidente 1 estrella appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2022/05/el-colombiano-alexander-ortiz-de-bydzyne-alcanza-el-rango-de-presidente-1-estrella/