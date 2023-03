El colombiano Alexander Ortiz de ByDzyne alcanza el presidente 2-Estrellas

By Nicole Dunkley

El mercado latinoamericano continúa generando algunos de los líderes más prominentes de las redes de mercadeo, y ByDzyne tiene otra superestrella en ascenso con el surgimiento de un nuevo Presidente 2-Estrellas de Colombia, Alexander Ortiz.

*Un Presidente 2-Estrellas genera más de $400,000 USD en facturación en dos semanas o menos.

Cuando aún no ha pasado ni un año desde que alcanzó el rango de Presidente 1-Estrella, Alexander, un ex banquero de 45 años con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y los negocios tradicionales, trabajó sin esfuerzo para alcanzar este hito.

El líder colombiano atribuye su dedicación, disciplina y compromiso consigo mismo y con cada uno de los miembros de su equipo como la base de todo su éxito reciente, y cree firmemente que este logro también es suyo.

Motivado por impactar sus vidas y haciéndolo dependiendo de sí mismo y de su potencial de liderazgo, Alexander cree que ByDzyne es el vehículo perfecto que le permite demostrarles un presente sostenible y un futuro triunfante.

“Elegí ByDzyne porque la empresa no hace promesas; te muestra el camino para que puedas cumplir las promesas que te haces a ti mismo.

A partir de un modelo de negocio que incluye seis formas diferentes de ingresos, permite a cualquier persona, independientemente de sus preferencias – formación, viajes, bienestar-, encontrar la inclusión.

Con ByDzyne, podemos construir y crecer personal y colectivamente, en reciprocidad con el otro, porque te muestra que la única forma de crecer es desde la solidaridad y el trabajo cooperativo”,

comparte un confiado Alexander.

El equipo ejecutivo de ByDzyne está muy orgulloso de Alexander y cree que, con su ética de trabajo y su empuje, el éxito está a la vuelta de la esquina.

“¡Felicidades a Alexander Ortiz por convertirte en nuestro nuevo Presidente 2-Estrellas!

La Nación ByDzyne te celebra hoy y reconoce tu compromiso con tus objetivos, tu equipo y tu deseo de ser un modelo positivo.

Tu trayectoria demuestra que no hay límites para lo lejos que quieres llegar, y nosotros creemos en ti y en tus sueños y te animamos a ser lo mejor que puedas ser”,

dijeron muy expresivos Nat y Chanida Puranaputra, presidente y presidenta de ByDzyne.

Aunque Alexander, que a menudo se describe a sí mismo como un “hombre feliz”, está orgulloso de todo lo que ha conseguido, también cree que sus aspiraciones no tienen límite.

2023 ya ha sido un año prometedor para el empresario de Manizales, Colombia, pero sigue creyendo que hay más luz al final del túnel tanto para él como para todos aquellos con los que se encuentra.

“En ByDzyne seguimos escalando y, por ello, estoy trabajando duro para alcanzar el destacado rango de Presidente 3-Estrellas a finales de año.

Sé que es un reto fuerte pero asumido con la mayor responsabilidad y con la plena certeza de que ya es una meta alcanzada.

Sin embargo, mi principal objetivo es que la red crezca y que muchas más personas conozcan una nueva forma de hacer negocios que les ayude a prosperar.

Mi esperanza es poder ayudar a mucha gente a alcanzar sus sueños personales y financieros”,

declaró un motivado Alexander.

