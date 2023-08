El BE Disrupt Tour 2023: Un Fenómeno Con Más de 15.000 Asistentes en Todo el Mundo

By Nicole Dunkley

Imagina entrar en un estadio rebosante de energía, inspiración y un sueño colectivo. Eso es precisamente lo que se sintió en la Gira Disrupt 2023 de BE.

Esta gira, que comenzó el 4 de junio en Eslovaquia y recorrió 14 vibrantes ciudades a lo largo de dos cautivadores meses, no fue un acontecimiento cualquiera. Fue un encantador baile de ambición, innovación y camaradería.

El impulso comienza en Eslovaquia

Guiado por Monir Islam, Director General Visionario de BE, con visión de futuro, y flanqueado por los máximos dirigentes de la empresa, el recorrido se concibió para fusionar las aspiraciones globales con los sueños locales, garantizando que la historia de cada ciudad se entretejiera intrincadamente en el gran tapiz de BE.

El latido y la resonancia de LATAM

En los animados terrenos de América Latina, el espíritu disruptivo de BE encontró una resonancia armoniosa. Desde la energía contagiosa de Paraguay hasta los encantos históricos de Quito, en Ecuador, cada parada se hizo eco de un mensaje de ambición colectiva.

Las innumerables ciudades de Colombia -Medellín, Cúcuta, Bogotá y otras- amplificaron aún más este sentimiento. Desde el rico paisaje cultural de Guatemala hasta la vitalidad cosmopolita de Vancouver y la energía contagiosa de Cartagena, la gira fue una estimulante montaña rusa de emociones y revelaciones.

Asistentes sin precedentes y compromisos prolongados

El atractivo del BE resultó irresistible. Algunas ciudades, animadas por la afluencia masiva de asistentes, ¡ampliaron sus eventos a dos días! Con un mínimo de 2.000 asistentes por ciudad y colas que se perdían de vista, el mensaje estaba claro: la oportunidad de la EB no sólo era atractiva, sino transformadora.

Concluyendo en Grandeza: De Los Ángeles a Riccione

El crescendo se produjo desde Los Ángeles hasta un gran clímax en Riccione (Italia), pero los ecos del éxito de esta gira prometen resonar durante mucho tiempo.

Voces desde el suelo

Monir Islam reflexionó: “Esta gira ha sido un capítulo monumental en mi carrera. La energía, la hospitalidad, el gran número de asistentes apasionados… ha sido una lección de humildad. La dedicación de nuestros líderes me ha dejado asombrado.

En nombre de mis hermanos, Moyn y Ehsaan, un sincero agradecimiento a todos. Nuestro viaje para innovar y servir continúa. Nuestra misión de proporcionar un lugar de trabajo a 10 millones de personas para 2032 continúa.”

Iván Martínez, Embajador Real, encapsuló los sentimientos de muchos cuando señaló:

“Un profundo agradecimiento a Monir, Moyn y Ehsaan. Vuestros incansables esfuerzos están forjando un futuro próspero y duradero.

BE no es sólo una empresa; es un faro de esperanza y promesa. Es un hogar para los próximos 10 años y más allá”.

En resumen, el BE Disrupt Tour 2023 no fue sólo un acontecimiento, sino el testimonio de una gran visión y del poder duradero de la comunidad. Si este espectáculo te ha pasado desapercibido, no temas: El horizonte de BE no tiene límites, y el viaje no ha hecho más que empezar.

Acerca de BE

BE es un ecosistema de próxima generación compuesto por un concepto único de ‘Live & Learn’ que incluye plataformas de e-learning y viajes con un conjunto integral de herramientas para propietarios de negocios independientes.

El ecosistema BE utiliza tecnología de inteligencia artificial para ofrecer un espacio descentralizado, transparente y empoderador para que personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de sus antecedentes educativos o financieros, construyan su propio negocio multimillonario desde su teléfono inteligente.

Para obtener más información, visite www.be.club

The post El BE Disrupt Tour 2023: Un Fenómeno Con Más de 15.000 Asistentes en Todo el Mundo appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/08/el-be-disrupt-tour-2023-un-fenomeno-con-mas-de-15-000-asistentes-en-todo-el-mundo/