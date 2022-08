Edwin Camacho de ByDzyne, de Colombia, alcanza el Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

América del Sur sigue siendo destacada a nivel global para los líderes de las redes de mercadeo en ascenso, y ByDzyne tiene su última joya a mano con la llegada del nuevo Presidente 1-Estrella Edwin Camacho de Colombia.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Edwin, un ex ingeniero electrónico de 38 años que reside en la hermosa ciudad andina de Bucaramanga, Colombia, se ha dedicado a la industria desde 2014.

Fundador del Evolution Team, un movimiento especializado en talleres, apoyo personalizado y mapeo estratégico, Edwin ha visto crecer sus equipos y prosperar a su gente a lo largo de los años. Sin embargo, si le preguntas, nada se ha comparado con el éxito que ha presenciado en ByDzyne.

“Hace un año, elegí ByDzyne porque es una empresa innovadora, que reúne todas las tendencias actuales y hace posible que la gente elija la tendencia que más le gusta, genere ingresos y, a veces, incluso sin vender ni invitar a la gente, permitiendo que el 100% de las personas tengan una experiencia positiva. Es realmente una empresa globalizada”,

compartió Edwin.

Experiencias positivas han sido todo el año pasado para Edwin en ByDzyne. Atribuyendo su fe a Dios, a la empresa y a su equipo ejecutivo, y a su extraordinario equipo y mentores, el líder colombiano está tremendamente agradecido por todo lo que ha contribuido a este importante hito personal.

“Conseguí este rango de Presidente gracias al trabajo en equipo y a la creación de un sistema a través del cual las personas pueden tener las herramientas necesarias, los recursos, los espacios para formarse, crecer y duplicar sus negocios en esta empresa ideal.

Tengo la suerte de contar con un grupo de líderes que están al servicio de sus equipos y que trabajan con ética y dedicación para que muchos puedan alcanzar esos sueños.

Todos compartimos la misma visión y tenemos siempre presente que somos pioneros de la mejor oportunidad de nuestras vidas”,

expresó un agradecido Edwin.

Chad Chong, cofundador de ByDzyne, está encantado con el reciente éxito de su nuevo presidente 1-Estrella y confía en él y en la región para seguir prosperando.

“¡Felicidades a Edwin Camacho por convertirse en nuestro último Presidente 1-Estrella!

la Nación ByDzyne celebra hoy tu duro trabajo y tu perseverancia, y si el pasado es un indicio, estamos muy ilusionados con lo que se avecina para ti, para Colombia y para Sudamérica”,

proclamó un exultante Chad.

En cuanto al futuro, el objetivo inmediato de Edwin es ser productor de Diamantes, Presidentes y Coronas en la empresa, aplicando las mejores estrategias de trabajo en equipo y de mejora.

A lo largo de su carrera, ha reconocido que si se da a las personas la visión correcta, la empresa adecuada y las herramientas adecuadas, la mayoría de ellas podrán desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos.

Intrínsecamente motivado para seguir ayudando a esas personas a alcanzar sus sueños, Edwin sigue impulsado a causar un impacto, a influir positivamente en las vidas de todo el mundo, mostrando específicamente cómo esta industria del marketing de redes es capaz de lograr, especialmente en un corto período de tiempo, el hogar, la vida y los viajes de ensueño que para muchos creen inalcanzables.

“Para crecer en esta industria, debes tener un enfoque total, certeza, poner tus sueños en manos de Dios y ayudar a la gente a tener resultados”,

transmitió Edwin.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para obtener un ingreso sustancial. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobreprecio es de 19.901 o el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 dólares. El 77,12% de los BA activos han recibido, en conjunto, un importe inferior o igual a esta cantidad. El 22,88% de los BAs activos han recibido, en conjunto, más de esta cantidad. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y complementos que han recibido todos los BA activos es de 688,90 dólares. Para consultar el IDS completo, visite www.bydzyne.com/IDS.

The post Edwin Camacho de ByDzyne, de Colombia, alcanza el Presidente 1-Estrella appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2022/08/edwin-camacho-de-bydzyne-de-colombia-alcanza-el-presidente-1-estrella/