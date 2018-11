Direct Selling Momentum Ranks November 2018

By Ted Nuyten

What is Momentum?

Momentum is the magic of Direct Selling – MLM – Network Marketing. The Holy Grail.

You need a lot of Momentum in your Direct Selling career. Momentum is hard to build, and easy to lose….

If your company is not in our database, please fill in this form Add A Company.

Professionals are looking for momentum to join a new opportunity when they are in the market for a career switch.

Corporate executives or field leaders can create momentum. It represents that important element which transforms individuals, groups, and teams into that unstoppable force. Distributor groups are growing fast and are very successfull. It can happen when:

A new company or product(s) launches.

Successfull corporate executive or field leaders are coming in.

New countries are opening.

(International) conventions are held.

We have compiled this momentum list based on a number of key metrics, such as

Facebook Talking About ranks

Facebook Likes ranks

Alexa ranks

Polls

and a number of undisclosed indicators as we do not want “copy cats” steal our exclusive momentum algorithm 🙂

As of November 2018 we have added several companies to our watch list.

We do not endorse any company, we just put a thermometer in the buzz. That are the:

Direct Selling Momentum Ranks – Top 200

Updates daily at 3.30 pm CET and is then 30 minutes off-line

Looking for your company? Please use below search field

RankNameScoreCountryWebsite1Young LivingScore3810CountryUnited StatesWebsitehttp://www.youngliving.com2JeunesseScore3804CountryUnited StatesWebsitehttp://www.jeunesseglobal.com3DoTerraScore3784CountryUnited StatesWebsitehttp://www.doterra.com4AmwayScore3755CountryUnited StatesWebsitehttp://www.amway.com5QNetScore3753CountryMalaysiaWebsitehttp://www.qnet.net6Alliance In MotionScore3726CountryPhilippinesWebsitehttp://www.allianceinmotion.com7Rodan and FieldsScore3712CountryUnited StatesWebsitehttp://www.rodanandfields.com8IsagenixScore3709CountryUnited StatesWebsitehttp://www.isagenix.com9Vestige MarketingScore3709CountryIndiaWebsitehttp://www.myvestige.com10ScentsyScore3704CountryUnited StatesWebsitehttp://www.scentsy.com11Le-VelScore3701CountryUnited StatesWebsitehttp://www.le-vel.com12MelaleucaScore3701CountryUnited StatesWebsitehttp://www.melaleuca.com13USANAScore3691CountryUnited StatesWebsitehttp://www.usana.com14Plexus WorldwideScore3684CountryUnited StatesWebsitehttp://www.plexusworldwide.com15Arbonne InternationalScore3682CountryUnited StatesWebsitehttp://www.arbonne.com16Mary KayScore3677CountryUnited StatesWebsitehttp://www.marykay.com17FuturenetScore3665CountryMarshall IslandsWebsitehttp://www.futurenet.club18DoxScore3662CountryEgyptWebsitehttp://www.doxllc.com19SeneGenceScore3654CountryUnited StatesWebsitehttp://www.senegence.com20Hinode CosméticosScore3654CountryBrazilWebsitehttp://www.hinode.com.br21YouniqueScore3653CountryUnited StatesWebsitehttp://www.youniqueproducts.com22Nu SkinScore3648CountryUnited StatesWebsitehttp://www.nuskin.com23WorldVenturesScore3635CountryUnited StatesWebsitehttp://www.worldventures.com24HerbalifeScore3618CountryUnited StatesWebsitehttp://www.herbalife.com254LifeScore3618CountryUnited StatesWebsitehttp://www.4life.com26ACNScore3616CountryUnited StatesWebsitehttp://www.acninc.com27OriflameScore3611CountrySwedenWebsitehttp://www.corporate.oriflame.com28Origami OwlScore3606CountryUnited StatesWebsitehttp://www.origamiowl.com29Paparazzi AccessoriesScore3605CountryUnited StatesWebsitehttp://www.paparazziaccessories.com30AdvocareScore3603CountryUnited StatesWebsitehttp://www.advocare.com31Total Life ChangesScore3588CountryUnited StatesWebsitehttp://www.totallifechanges.com32Monat GlobalScore3580CountryUnited StatesWebsitehttp://www.monatglobal.com33OmnilifeScore3567CountryMexicoWebsitehttp://www.omnilife.com34LifeVantageScore3551CountryUnited StatesWebsitehttp://www.lifevantage.com35ModiCareScore3550CountryIndiaWebsitehttps://www.modicare.com36Organo GoldScore3549CountryCanadaWebsitehttp://www.organogold.com37Nerium Int.Score3544CountryUnited StatesWebsitehttp://www.nerium.com38TruVision HealthScore3513CountryUnited StatesWebsitehttp://www.truvisionhealth.com39KaratbarsScore3509CountryGermanyWebsitehttp://www.karatbars.com40LR Health and BeautyScore3502CountryGermanyWebsitehttp://www.lrworld.com41LuLaRoeScore3489CountryUnited StatesWebsitehttps://www.lularoe.com42Perfectly PoshScore3485CountryUnited StatesWebsitehttp://www.perfectlyposh.com43YoungevityScore3481CountryUnited StatesWebsitehttp://www.youngevity.com44Nature’s Sunshine ProductsScore3478CountryUnited StatesWebsitehttp://www.naturessunshine.com45Fitteam GlobalScore3472CountryUnited StatesWebsitehttp://www.fitteam.com46Ambit EnergyScore3469CountryUnited StatesWebsitehttp://www.ambitenergy.com47GiraCoinScore3466CountrySwitzerlandWebsitehttps://giracoin.com48Unicity Int.Score3460CountryUnited StatesWebsitehttp://www.unicity.com49Talk FusionScore3440CountryUnited StatesWebsitehttp://www.talkfusion.com50ModereScore3440CountryUnited StatesWebsitehttp://www.modere.com51ARIIXScore3440CountryUnited StatesWebsitehttp://www.ariix.com52MannatechScore3434CountryUnited StatesWebsitehttp://www.mannatech.com53iMarketsliveScore3428CountryUnited StatesWebsitehttp://www.imarketslive.com54Juice Plus+Score3425CountryUnited StatesWebsitehttp://www.juiceplus.com55XyngularScore3393CountryUnited StatesWebsitehttp://www.xyngular.com56Vida DivinaScore3387CountryUnited StatesWebsitehttp://www.vidadivina.com57VasayoScore3372CountryUnited StatesWebsitehttp://www.vasayo.com58MyDailyChoiceScore3368CountryUnited StatesWebsitehttp://www.mydailychoice.com59InCruisesScore3368CountryUnited StatesWebsitehttps://www.incruises.com/60i9life/senseScore3364CountryBrazilWebsitehttps://www.i9life.com.br61UP! ESSÊNCIAScore3361CountryBrazilWebsitehttp://www.upessencia.com.br62Market AmericaScore3358CountryUnited StatesWebsitehttp://www.marketamerica.com63VemmaScore3356CountryUnited StatesWebsitehttp://www.vemma.com64World Global NetworkScore3349CountryUnited StatesWebsitehttp://www.worldgmn.com65KannawayScore3347CountryUnited StatesWebsitehttp://www.kannaway.com66Send Out CardsScore3343CountryUnited StatesWebsitehttp://www.sendoutcards.com67Dubli Network – OmintoScore3320CountryUnited StatesWebsitehttp://www.dublinetwork.com68PM InternationalScore3309CountryGermanyWebsitehttp://www.pm-international.com69PUREScore3273CountryUnited StatesWebsitehttps://livepure.com70Omnia TechScore3271CountryGibraltarWebsitehttps://www.omniatek.com71MorindaScore3251CountryUnited StatesWebsitehttp://www.morinda.com72Thirty One GiftsScore3244CountryUnited StatesWebsitehttp://www.thirtyonegifts.com73Life LeadershipScore3210CountryUnited StatesWebsitehttp://www.lifeleadership.com74Style Dots LLCScore3197CountryUnited StatesWebsitehttp://www.styledotshome.com75Pay DiamondScore3187CountryHong Kong SAR ChinaWebsitehttp://paydiamond.com76NikkenScore3184CountryUnited StatesWebsitehttp://www.nikken.com77LEOScore3184CountryUnited KingdomWebsitehttp://www.learnearnown.com78Sarso biznetScore3183CountryIndiaWebsitehttp://www.sarsobiz.net79Sanki GlobalScore3165CountryUnited StatesWebsitehttp://www.sankiglobal.com80ValentusScore3148CountryUnited StatesWebsitehttp://www.Valentus.com81Surge 365Score3130CountryUnited StatesWebsitehttp://www.surge365.com82B-EpicScore3130CountryUnited StatesWebsitehttp://bepic.com83TrevoScore3129CountryUnited StatesWebsitehttp://www.trevocorporate.com84DagCoinScore3125CountryEstoniaWebsitehttps://dagcoin.org85Global Intellect ServiceScore3113CountryRussiaWebsitehttps://ww.udsgame.com86Mega HoldingsScore3106CountryHong Kong SAR ChinaWebsitehttp://www.megaholdings.org87Seacret DirectScore3098CountryUnited StatesWebsitehttp://www.seacretdirect.com88Wakaya PerfectionScore3085CountryUnited StatesWebsitehttp://www.mywakaya.com89Nspire NetworkScore2998CountryUnited StatesWebsitehttps://NspireNetwork.com90ElevacityScore2988CountryUnited StatesWebsitehttps://elevacity.com/91ZriiScore2980CountryUnited StatesWebsitehttp://www.zrii.com92Life is GoodScore2966CountryBelizeWebsitehttps://lifeisgood.company/en/93QSciencesScore2944CountryUnited StatesWebsitehttp://www.qsciences.com94CeruleScore2932CountryUnited StatesWebsitehttp://www.cerule.com95TavalaScore2921CountryUnited StatesWebsitehttp://www.tavala.com96Zija InternationalScore2913CountryUnited StatesWebsitehttp://www.drinklifein.com97EnhanzzScore2911CountrySwitzerlandWebsitehttp://www.enhanzz.world98FireFliesScore2892CountrySwitzerlandWebsitehttps://www.fireflies.com99BenchmarkScore2877CountryEgyptWebsitehttp://www.bmarkeg.net100Magellan InternationalScore2829CountryIrelandWebsitehttps://magellaninternational.comShowing 1 to 100 of 200 entriesPreviousNext

Source:: https://www.businessforhome.org/2018/11/direct-selling-momentum-ranks-november-2018/