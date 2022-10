Diego Castrillón Y Shirley Herrera Nuevos Diamantes En ZETA

By Team Business For Home

Diego Castrillón, profesional en deporte, emprendedor independiente, padre de familia y esposo, logra en tan solo un mes convertirse en DIAMANTE de la compañía ZETA. Gracias a su resiliencia se abre un nuevo camino en la industria y logra cumplir uno de sus mayores objetivos.

“Antes dependía de mis clientes, siendo entrenador deportivo generaba tan solo $500 al mes, ahora gracias a este tipo de negocio mis ingresos superan los $40,000”,

indica Diego.

Castrillón inició en el mundo de Network marketing hace 4 años, sin experiencia, ni resultados, impulsado por su esposa Shirly Herrera, profesional en comunicación y lenguaje audiovisual, quien comenzó a buscar alternativas para emprender.

En el 2018, decidieron tomar la iniciativa y en su primer mes generaron $600, desde entonces vieron la gran oportunidad que tenían con este negocio.

Diego y su esposa tenían una crisis económica, con deudas por encima de los $15,000, sin importar cuánto iban a tardar, buscarían la forma de salir adelante y superar las adversidades. En su primer año y medio facturaron sus primeros $50,000, todo por su esfuerzo y dedicación por salir adelante juntos.

“En ese año liquidamos deudas, compramos nuestro primer vehículo, pensionamos a nuestros padres y pudimos independizarnos, aumentando nuestros estándares y estilo de vida”

menciona la pareja.

El pasado 20 de Agosto Diego y Shirly recibieron a dos nuevos integrantes a su equipo, sus dos hijos mellizos Matías y Antonella, que gracias a los negocios digitales pueden compartir con ellos en cualquier momento.

Actualmente, forman parte de la compañía ZETA donde generan grandes resultados y durante sus años de trabajo han logrado ganancias por más de $230,000.

Diego se ha caracterizado por ser un mentor para las nuevas generaciones, alguien quien es admirado por su humildad y carisma. Día a día vemos el gran amor que tiene por su familia y el aprecio hacia sus líderes Gonzo y Stefania, aquellos que en los últimos años le enseñaron, cómo aprovechar al máximo este negocio.

“Estamos orgullosos del crecimiento que ha tenido Diego y Shirley, ellos hacen parte de nuestra familia y estamos seguros que aquí marcará el primer paso de una verdadera historia de éxito. Él es un campeón y nada lo va a parar”

resalta Gonzo y Stefania Top líderes internacionales.

Hoy en día Diego brinda sesiones de mentoría privada y se reúne a diario con su equipo de trabajo acompañado de sus mellizos, donde planea los nuevos objetivos por cumplir y los propósitos que tiene en ZETA, sin duda es un excelente año para este líder quien desde un principio mostró grandes rasgos de liderazgo y esfuerzo.

“Esto es el principio de grandes cosas, si te rodeas con las personas crearás grandes historias de éxito” – Diego Castrillón” Diamante Top Líder Internacional.

