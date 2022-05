Daniel Chagüi, de Costa Rica, es el nuevo presidente de 1 estrella de ByDzyne

By Nicole Dunkley

ByDzyne vuelve a dominar los titulares de las redes de mercadeo en América Latina, esta vez con la presentación de su más reciente Presidente de 1 Estrella, Daniel Chagüi de Costa Rica.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación por ventas durante un periodo de medio mes.

Chagüi, un médico jubilado de 42 años de San José, Costa Rica, lleva más de 15 años de experiencia en el sector y ha creado equipos de manera impresionante en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y América Central y del Sur.

Extremadamente motivado para perseguir su sueño y el de su familia de ayudar a miles de personas a alcanzar la independencia financiera y el propósito en la vida, junto con el deseo de convertirse en la mejor versión de sí mismo a diario, el líder latinoamericano encontró ByDzyne y reconoció que era el vehículo perfecto para satisfacer esas aspiraciones.

“La tendencia digital aumenta cada día. ByDzyne ofrece un mensaje fresco y llamativo, en el que cualquier embajador de marca puede tener la posibilidad de aprovechar y monetizar las mejores y más novedosas tendencias comerciales.

Estoy seguro de que la oportunidad de ByDzyne tiene la capacidad de adaptarse para seguir siendo relevante y convertirse en una marca billonaria en el futuro.

Desde su núcleo, me sorprenden los fundadores, que son un fiel reflejo de que todo es posible con trabajo duro, integridad y servicio. Es un honor y un privilegio tenerlos como mentores en la vida y en los negocios”,

compartió un cautivado Chagüi.

El líder costarricense da crédito a su familia y a todo su equipo por el reciente ascenso de rango, afirmando que el grupo simplemente fue a por todo: batallas diarias sin parar en las trincheras del trabajo, manteniéndose centrado en la visión compartida, y difundiendo sólo energía buena y positiva.

Chad Chong, cofundador de ByDzyne, está impresionado por el éxito del mercado latinoamericano y elogia a líderes como Chagüi por ser un catalizador en la región.

“¡Felicitamos a Daniel Chagüi por haber alcanzado el rango de presidente de 1 estrella! Su diligencia, esfuerzos y resistencia han dado sus frutos.

La Nación BD celebra este maravilloso logro contigo, tu familia y todo el mercado latinoamericano.

Sigue soñando en grande, trabajando duro y creyendo en ti mismo y sabemos que te esperan cosas aún más grandes”,

declaró Chong.

A corto plazo, Chagüi se ha fijado en la convención internacional el mes que viene, además de seguir con firmeza guiando y desarrollando a su equipo hasta alcanzar mayores alturas a finales de año.

“Me gustaría que todo nuestro equipo asistiera a la primera convención internacional latinoamericana en Quito, Ecuador, el mes que viene.

Además, mi objetivo es ayudar a al menos 100 líderes a alcanzar su rango de Diamante para diciembre de 2022″,

expresó Chagüi.

Independientemente del resultado, Chagüi cree que depende de él y de su temperamento para dar lo mejor.

“Tengo la mentalidad de ser un aprendiz infinito y dar lo mejor de mí en cada situación.

Me recuerdo a mí mismo y a todos los de mi equipo que ‘escuchen a todos los que les rodean, y seguro que les van a aportar o enseñar algo nuevo’”,

declaró Chagüi.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. En el año 2020, el ingreso anual típico obtenido por un Embajador de Marca activo de ByDzyne es de $540.05 y la cantidad mediana de comisiones, bonos y sobreprecios recibidos por todos los Embajadores de Marca activos en ByDzyne es de $0.00. Para ver la información completa sobre los ingresos, visite www.bydzyne.com/IDS

