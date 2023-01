ByDzyne nombra al veterano del sector Keith Halls, Presidente del Consejo Asesor

By Nicole Dunkley

En su último movimiento colosal de 2023, ByDzyne vuelve a ampliar su arsenal interno con la llegada y presentación del gurú de las redes de mercadeo, Keith Halls como nuevo Presidente del Consejo Asesor de la empresa.

Halls, una leyenda del sector, cuenta con casi 40 años de valiosa experiencia en el marketing multinivel y ha ocupado los puestos más prestigiosos en empresas anteriores, tanto a nivel ejecutivo como de distribuidor.

También ha sido personalmente responsable de generar más de 100 millones de dólares en facturación anual en numerosas ocasiones, y ha sido elogiado por Business for Home como “Embajador de los Profesionales de redes de mercadeo”.

El equipo ejecutivo de ByDzyne está eufórico con su nueva incorporación y está deseando ver a Halls en acción y llevarlos a cotas aún mayores.

“¡Bienvenido a ByDzyne y a nuestro equipo, Keith Halls! Eres una leyenda de la industria y somos muy afortunados de contar con tu sabiduría, experiencia y orientación mientras guiamos a ByDzyne hacia un prometedor 2023.

Nuestra empresa y su gente están encantados de tenerte a bordo, y no podemos esperar a ver cómo elevarás ByDzyne al siguiente nivel. Eres un amigo muy querido y una mente increíble, y somos muy afortunados”,

dijo Chanida Puranaputra, presidenta de ByDzyne y colega de Halls desde hace tres décadas.

“Es un sueño hecho realidad. Dios trabaja en círculos completos, y no podríamos estar más extasiados de batir récords y desafiar todos los pronósticos con él (Halls) de nuevo”,

expresó Nattida Chong, cofundadora de ByDzyne.

Halls comparte el entusiasmo y el optimismo por lo que está por venir, ya que fue su relación con el equipo lo que le facilitó unirse al movimiento ByDzyne.

“Conozco a los fundadores y trabajo con ellos desde hace muchos años y conozco su corazón y sus deseos. Han reunido un dinámico equipo de dirección ejecutiva con más de 100 años de éxito.

Además de eso, su línea de productos ofrece lo mejor en formación Forex y plataformas de viaje y su plan de compensación paga generosamente.

Realmente saben lo que se necesita para construir una empresa de éxito y saben cómo lograrlo”,

remarcó Halls.

El nuevo miembro del Consejo Asesor de ByDzyne encajará a la perfección. Halls, que actualmente reside en la ciudad de Payson, en el centro de Utah, ha tenido éxito dondequiera que ha ido.

Otros de sus logros son haber creado un equipo internacional de línea descendente de más de 500.000 distribuidores, haber formado parte de varias juntas directivas de prestigio en diversos sectores y, en la actualidad, Halls es un aclamado autor de uno de los libros más vendidos del sector, From Millions to Millions and Millions More! (¡De millones a millones y millones más!): The 9 Rules to Succeed in Network Marketing y también se ha convertido en uno de los Conferencistas y formadores motivacionales más solicitados del sector.

Motivado por inspirar a su esposa, Heather, a sus seis hijos y a sus tres nietos, así como por continuar su legado creando una oportunidad para seguir ayudando a otros a hacer realidad sus sueños, Halls está decidido a aportar un impacto inmediato a la visión y las aspiraciones de la empresa.

“Mis objetivos son sencillos: Quiero ayudar a la empresa a convertirse en una empresa de legado, tengo la intención de ampliar sus huellas en todo el mundo y me propongo aumentar tanto los ingresos de primera línea como los ingresos de última línea”,

declaró Halls decidido.

* ByDzyne no garantiza CERO ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para obtener unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de embajadores de marca (BA) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos BA. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

