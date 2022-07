ByDzyne Lanzará Su Gama Pionera En Bienestar LIGHTN1NG Mist

By Nicole Dunkley

Avanzando en su visión de ser pioneros en innovación e ingenio, ByDzyne ha anunciado el próximo lanzamiento de su línea de bienestar LIGHTN1NG Mist™ que seguramente revolucionará la industria de la salud.

Presentándose como “El Bienestar ahora en Spray”, cada uno de estos productos de vanguardia está destinado a satisfacer algunas de las necesidades nutricionales más extendidas a nivel mundial, y se espera que sea un pilar en los hogares por un futuro indefinido.

El producto se presenta inicialmente con cuatro opciones exclusivas, que incluyen:

LIGHTN1NG Mist™ Slim: ¡alcanza tus objetivos de fitness sobre la marcha! Con vitamina B3 y B12 como ingredientes activos, Lightn1ng Slim Mist activará tu estado de alerta y energía. Está diseñado para proporcionarle a tu cuerpo energía sostenida con una dieta saludable y ejercicio. Sus ingredientes no solo apoyan la actividad física, dentro y fuera del gimnasio, sino que también elevan la energía cuando tu cuerpo más lo necesita.

LIGHTN1NG Mist™ D3: Rocía la luz solar con Vitamina D3 mist que suplementa al cuerpo con esta vitamina esencial. Se sabe que la vitamina D3 apoya la salud de los huesos, los dientes y la inmunidad, además de ser un agente importante del bienestar general.

LIGHTN1NG Mist™ Biotina: ¡Saluda al cabello, la piel y las uñas que te encantarán! La biotina liposomal presente en este rocío apoya el crecimiento saludable de las uñas y el cabello al mismo tiempo que brinda una textura uniforme a la piel.

LIGHTN1NG™ Mist Sueño: Lo que toda persona ocupada necesita después de un día largo y ocupado es una buena noche de sueño. Los ingredientes de melatonina y extracto de raíz de valeriana presentes en este rocío favorecen patrones de sueño saludables.

“Con LIGHTN1NG Mist™, queríamos brindarles a nuestros clientes una forma efectiva pero conveniente de promover su bienestar.

En los últimos años, el mundo ha estado buscando formas de estar a la vanguardia de sus necesidades nutricionales y ByDzyne va a proporcionar algo justo para eso”.

compartió un emocionado Chad Chong, cofundador de ByDzyne.

Estos rocíos están formulados con la exclusiva Tecnología Nebula Droplet (NDT®), un novedoso sistema de suministro optimizado.

El sistema de suministro único en su tipo complementa una amplia concentración de nutrientes de su spray de 55 microlitros sin ninguno de los rellenos y aglutinantes en exceso que se encuentran en las tecnologías de tabletas y cápsulas.

Según el informe de investigación del fabricante en 20211

La forma de suplemento en spray de LIGHTN1NG Mist™ brinda nutrientes y bioactivos en una forma soluble, eliminando la necesidad de descomposición digestiva y solubilización de bioactivos en forma de tabletas o cápsulas.

Para agregar a sus beneficios específicos, cada uno de estos rocíos se fabrica en instalaciones estándar de la FDA en los Estados Unidos. Su empaque sin complicaciones combinado con la técnica de consumo lo convierte en algo imprescindible para las personas de hoy que quieren que sus suplementos sean portátiles y fáciles de consumir en cualquier momento y en cualquier lugar.

“Para mí, los LIGHTN1NG Mists van a cambiar las reglas del juego. Es la forma más fácil en que alguien puede decir ‘SÍ’ al bienestar.

No podemos esperar a que nuestros clientes aprovechen al máximo estos productos y también los compartan con todos.”

expresó una entusiasta Nattida Chong, cofundadora de ByDzyne.

Tras el inmenso éxito de LIGHTN1NG™ Clean Energy Drink, que se presentó el pasado mes de septiembre, y la creciente reputación de la empresa de aprovechar las tendencias antes que las masas, ByDzyne está claramente en camino de establecer nuevos récords monumentales con LIGHTN1NG Mists.

1Estas declaraciones se basan en investigaciones citadas con base en un informe del fabricante en 2021 y no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

The post ByDzyne Lanzará Su Gama Pionera En Bienestar LIGHTN1NG Mist appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2022/07/bydzyne-lanzara-su-gama-pionera-en-bienestar-lightn1ng-mist/