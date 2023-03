ByDzyne lanza OMA Pro, una herramienta de marketing online con IA de última generación

By Nicole Dunkley

Desde su creación en 2019, ByDzyne siempre se ha esforzado por ofrecer los productos más innovadores, de alta tecnología y revolucionarios a sus Embajadores de Marca.

Hoy, la compañía se enorgullece de anunciar el lanzamiento de Marketing Online con Inteligencia Artificial (OMA) Pro, una versión vanguardista y significativamente mejorada de la conocida OMA, que aporta a sus usuarios uno de los servicios de marketing más revolucionarios del mundo.

Además de ser la primera plataforma de marketing todo en uno impulsada por Inteligencia Artificial, OMA Pro cumple en todos los frentes.

Sus nuevas funciones incluyen, entre otras: un creador de sitios web potente y fácil de usar que puede diseñarse y formularse en multitud de idiomas, un panel de análisis que realiza un seguimiento y proporciona datos en tiempo real, y una herramienta de prospección sin precedentes que sin duda reformará las ventas y el marketing en el futuro inmediato.

Y con el poder sin explotar de la Inteligencia Artificial, todo ello se hace con unos simples clics de un botón. OMA Pro, que también permite a sus usuarios gestionar todos los aspectos del marketing desde una ubicación central, desde sitios web a blogs, pasando por publicaciones en redes sociales, campañas de correo electrónico, búsqueda automatizada de palabras clave, relaciones con CRM, anuncios y clientes potenciales-, es sencillamente un producto de marketing que el mundo nunca ha visto.

“Estamos encantados de anunciar el lanzamiento histórico de OMA Pro en ByDzyne. Tal y como se mueve el mundo y en constante evolución, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos.

Será sin duda una industria de miles de millones de dólares y es exactamente por eso que hemos estado trabajando incansablemente para encontrar y optimizar una plataforma que puede traer el futuro a nosotros hoy.

Y con OMA Pro, donde el marketing se hace en segundos y donde particulares y pequeñas empresas pueden descubrir soluciones inmediatas, estamos muy seguros de haber encontrado la próxima gran novedad”,

expresó Chanida Puranaputra, Presidenta de ByDzyne.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, comparten el gran entusiasmo por el nuevo producto de la compañía y creen que la continua inmersión de ByDzyne con las tendencias más vanguardistas del mundo, es lo que los separa de cualquier otra organización en la industria.

“OMA Pro cambiará la forma de hacer negocios y marketing. Esta nueva herramienta de prospección es un sueño hecho realidad y no podemos esperar a que nuestros distribuidores puedan tenerla en sus manos y ver lo que puede hacer.

La inteligencia artificial es una tendencia en auge, y estamos encantados de tener en ByDzyne una herramienta de marketing que de verdad ilustre la facilidad, sencillez y poder de ls siguiente ola de comunicación digital.

Siempre pensamos en nuestros embajadores de marca y cómo ayudarlos a ser su mejor versión, creemos que OMA Pro hace precisamente eso, ”

Compartieron los Chong inspirados.

Esos distribuidores no tendrán que esperar más. Los usuarios de OMA Pro ahora tendrán la herramienta de prospección al alcance de la mano, con la capacidad exclusiva de buscar nuevos clientes potenciales y localizar un nuevo lote de clientes potenciales que se pueden filtrar por edad, género, intereses, puestos de trabajo, ubicación, educación y mucho más.

En un momento en el que tener una presencia profesional de marketing online es tan valioso, la nueva plataforma OMA Pro de ByDzyne puede transformar la forma de hacer negocios tanto en el mundo físico como en el digital.

Gracias a su creación de contenidos impulsada por inteligencia artificial y a su automatización intuitiva, empresarios y empresas de todo el mundo pueden desplegar fácilmente una presencia de marketing online atractiva, funcional, estratégica y oportuna.

El futuro del marketing ya está aquí. Y está en ByDzyne. ¿Está preparado?

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Brand Ambassadors (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecomisión es de 19.901 o el 77,12% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

The post ByDzyne lanza OMA Pro, una herramienta de marketing online con IA de última generación appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/03/bydzyne-lanza-oma-pro-una-herramienta-de-marketing-online-con-ia-de-ultima-generacion/