ByDzyne lanza ByDzyne Cares, una iniciativa benéfica muy esperada

Para una organización cuyo ADN está saturado de innovación, impacto e ingenio, ByDzyne añadió posiblemente su proyecto más impactante en la primera convención de la compañía en Ecuador la semana pasada, con la presentación de ByDzyne Cares, un programa benéfico con el simple objetivo de devolver y marcar la diferencia.

Esa diferencia, para el equipo ejecutivo de ByDzyne, está en la simple esperanza y el poder de cambiar una vida.

“Cuando ByDzyne se lanzó por primera vez en 2019, nuestro latido siempre ha sido el de devolver.

Creemos que ningún individuo debería verse frenado por la falta de medios y, con el lanzamiento de ByDzyne Cares, esperamos que personas de todo el mundo tengan la oportunidad de cambiar su historia”,

expresaron Nattarin y Chanida Puranaputra, presidente y presidenta de ByDzyne.

Aunque el programa tiene la intención de colaborar continuamente con nuevas iniciativas y causas de todo el mundo, ByDzyne Cares se ha asociado inicialmente con la fundación Reina de Quito en Ecuador, una organización sin ánimo de lucro creada por antiguas Reinas de Quito (ganadoras de concursos) que ha prestado servicios a los más desfavorecidos en el Distrito Metropolitano de Quito.

En la actualidad, la fundación lleva a cabo numerosos programas de asistencia social para personas con discapacidad, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores desprotegidos, incluida la gestión de su Centro Terapéutico, un centro de recursos local con dos décadas de antigüedad que apoya la inclusión educativa de las personas con síndrome de Down.

Actualmente, el equipo ejecutivo de la compañía está invitando a sus Embajadores de Marca en todo el mundo a unirse al ejército de donantes de ByDzyne Cares para marcar la diferencia en fundaciones como Reina de Quito.

“Nuestro sueño es dejar el mundo en un lugar mejor, para impactar en las comunidades, para estar en la brecha de los marginados y para ayudar a los necesitados.

Cada contribución, cada esfuerzo, sin importar la cantidad, ¡importa! Así que únete a nuestra pasión y compromiso para impulsar el cambio y liderar el cambio para un mundo mejor. Estamos unidos en la caridad y en un ByDzyne unido”,

compartieron Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

A medida que la iniciativa siga desarrollándose, ByDzyne Cares también prevé que haya oportunidades de voluntariado para que la gente apoye causas locales y eche literalmente una mano.

Para obtener más información sobre ByDzyne Cares, o si desea hacer una donación, haga clic aquí.

