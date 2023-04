ByDzyne da la bienvenida al ícono de la industria Juan Carlos Garduño Robles

By Nicole Dunkley

En un año que ByDzyne ha dedicado al crecimiento exponencial, la compañía está forjando una de las alineaciones de ventas directas más impresionantes de la industria con el colosal anuncio que destaca la llegada inminente de la superestrella del marketing multinivel Juan Carlos Garduño Robles.

Juan Carlos, un emprendedor inteligente de 47 años de la Ciudad de México, con más de 15 años de experiencia en mercadeo en red y el mundo del fitness y la nutrición, es reconocido mundialmente por su carisma, dones naturales en liderazgo y estrategia, e influencia global.

En su impecable Trayectoria en empresas anteriores, el líder mexicano ha obtenido algunos de los títulos más prestigiosos, incluidos los de Mayor Generador de Ingresos y Mejor Clasificado en la Compañía, lo que también lo ha llevado a numerosos escenarios destacados de conferencias internacionales.

El equipo ejecutivo de ByDzyne está cautivado y entusiasmado con su nueva superestrella, y cree que el futuro es más brillante que nunca.

“¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Juan Carlos Garduño Robles a ByDzyne!

Conocemos a Juan Carlos desde hace muchos años y sabemos que aporta la actitud, el conocimiento y el liderazgo correctos a ByDzyne y estamos ansiosos por ver lo que producirá aquí.

Su experiencia habla por sí sola y estamos tan seguros de que será parte de algo muy especial en 2023 y más allá.

Entonces, prepárate para BD Nation porque algunas cosas increíbles están en el horizonte aquí en ByDzyne”,

expresaron jubilosos Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

BD Nation no tendrá que esperar demasiado. Profundamente motivado para ayudar a transformar la vida de las personas cuando se unió al mercadeo en red por primera vez, y al ver el innegable impacto positivo que la profesión ha tenido en su vida, casi dos décadas después, Juan Carlos sigue tan motivado como siempre.

El veterano de la industria simplemente quería encontrar una oportunidad que le diera la red más amplia para el éxito, y para Juan Carlos, ninguna otra compañía se le acerca.

“ByDzyne es lo que he estado esperando durante años.

Quería encontrar un lugar con la cultura, el ecosistema, los servicios, la misión y el equipo corporativo adecuados, y lo he encontrado aquí.

También creo en el liderazgo y la integridad de los propietarios y nunca he visto una empresa que ofrezca lo mejor del mundo digital junto con algunos productos físicos increíbles.

Estoy muy agradecido con todo el equipo ejecutivo por haber creado esta oportunidad que realmente puede ayudar a las personas, especialmente a aquellas con raíces en LATAM”,

compartió un apasionado Juan Carlos.

América Latina ha sido uno de los emprendimientos comerciales más exitosos de la compañía.

Con la utilización de algunos de los productos y servicios más exclusivos y buscados del mundo en Capacitación, Viajes y Bienestar Total, la compañía actualmente prospera en la gran mayoría de las naciones latinoamericanas, incluidas Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Venezuela, y las comunidades latinoamericanas en los Estados Unidos de América.

Y con Juan Carlos ahora a bordo, puede ser una conclusión inevitable que ByDzyne simplemente será imparable en la región de las Américas.

Sin embargo, independientemente de la ubicación o la persona, para la incorporación más reciente de ByDzyne, quien dice que ya está experimentando su mejor vida como esposo feliz, padre de dos hermosas niñas y empresario muy exitoso, el trabajo comienza ahora.

Afortunadamente para la nación de BD, tiene la mente puesta en causar una primera impresión notablemente inolvidable.

“Estoy muy orgulloso y honrado de ser parte de la familia ByDzyne y de poder trabajar con algunas caras familiares como Puranaputras, Chongs, Samer y Paula.

Con su guía, durante mi tiempo aquí, quiero ayudar a por lo menos 1,000 familias a generar los ingresos pasivos que puedan cambiar sus vidas”,

expresó un Juan Carlos motivado.

