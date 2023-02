ByDzyne da la bienvenida a los líderes del sector Dave e Yvette Ulloa

By Nicole Dunkley

No han pasado ni dos meses desde el comienzo del nuevo año y ByDzyne, una empresa ya conocida por sus ondas sísmicas en el universo de las redes de mercadeo, ha anunciado hoy su temblor más estremecedor en 2023 con la llegada de las superestrellas del sector Dave e Yvette Ulloa.

Dave e Yvette, que cuentan con casi 40 años combinados de inestimable experiencia en el sector de venta directa, son alabados en todo el mundo por su enfoque de liderazgo, sus estrategias empresariales y su capacidad innata para conectar con la gente.

Su lista de logros es impresionante: han sido nombrados máximos productores y generadores de ingresos en empresas anteriores en múltiples ocasiones, una vez ayudaron a lanzar y hacer crecer su negocio más de tres mil millones de dólares en ventas e ingresos colectivos, y se han extendido por todo el mundo construyendo una organización formada por 135.000 personas de más de 30 países.

Los empresarios, originarios de Nueva York pero que ahora residen en Vero Beach, Florida, también han formado a miles de personas en conferencias internacionales, han aparecido en la portada de publicaciones empresariales nacionales y han colaborado con algunos de los mentores y autores más aclamados del mundo, como Tony Robbins, John Assaraf y Zig Ziglar.

En pocas palabras, la pareja lo ha hecho todo. Y con ByDzyne, el próximo capítulo de Dave e Yvette, posiblemente el más prometedor hasta la fecha, el equipo ejecutivo de la empresa ansía con emoción y expectación por todo lo que está a punto de ocurrir.

“Estoy encantado de que Dave e Yvette Ulloa hayan aterrizado en ByDzyne.

Traen consigo una gran experiencia y conocimientos, y estamos muy contentos de verlos unirse a la NAción ByDzyne y formar parte de esta increíble familia y de la abundante variedad de oportunidades que existen aquí.

Su currículum habla por sí solo, y estamos seguros de que se avecinan cosas monumentales para ellos y para esta empresa”,

expresó un eufórico Chad Chong, cofundador de ByDzyne.

Los nuevos miembros de ByDzyne no podrían estar más de acuerdo. La pareja, casada desde hace 23 años, cree que ha descubierto una empresa única en su clase y que resistirá cualquier oposición.

“Tras una exhaustiva investigación, elegimos ByDzyne por varias razones. En primer lugar, por sus tres tendencias y porque la empresa es a prueba de pandemias.

Mientras que la mayoría de las empresas se disolvieron o redujeron considerablemente sus ventas durante estos años, ByDzyne creció gracias a su tendencia a la formación.

Y, en segundo lugar, pero igual de importante, descubrimos que ByDzyne es la única empresa que hace viajes bien; el programa de viajes es, por mucho el mejor, con sus viajes privados y experiencias de viaje únicas para cualquier presupuesto.

En definitiva, queríamos encontrar una empresa que tuviera diferentes tendencias y verticales, que pudiera adaptarse a cualquier recesión económica y también ofrecer los mejores productos y servicios, y creemos que hemos encontrado precisamente eso en ByDzyne”,

declararon los Ulloa

No se equivocan. ByDzyne ha seguido floreciendo desde su creación en 2019, y hoy ofrece algunas de las oportunidades más prestigiosas en las tendencias de bienestar total, viajes y capacitación, incluida la reciente presentación de Smart Market Academy Pro, el acceso exclusivo de ByDzyne a cursos de élite de educación en forex y comercio de divisas.

Aunque reconocen que les espera un duro trabajo, para Dave e Yvette, que son filántropos activos y tienen experiencia en la puesta en marcha de orfanatos en Brasil y Ecuador y han sido anfitriones de retiros de desarrollo personal, talleres matrimoniales y seminarios de creación de vida y negocios, la lucha merece la pena. Su “por qué” siempre ha sido ayudar a la gente a convertir “su mayor reto en su mayor don”.

“Ver la cara de una persona nueva cuando por fin se da cuenta de que tiene esperanza y puede tener una vida mejor, más brillante y alegre que la que tiene actualmente, es de lo que se trata; nos encanta ver a la gente iluminarse con bendiciones a través del crecimiento personal y el espíritu empresarial.

También nos encanta salvar los matrimonios de las personas que no creen que se puedan salvar y, gracias a la esperanza renovada que está presente aquí en ByDzyne, especialmente en el club de viajes y compartiendo cómo cambiamos también nuestro matrimonio, estamos más motivados que nunca para marcar la diferencia en la vida de las personas”,

expresaron Dave e Yvette.

