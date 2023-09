ByDzyne Celebra Su Histórica Convención 2023 En Colombia

By Nicole Dunkley

Miles de networkers de todo el mundo abarrotaron el prestigioso Movistar Arena de Bogotá (Colombia) los días 19 y 20 de agosto para asistir a la Segunda Convención Anual Internacional de ByDzyne, destacada por otro año récord en ventas y reconocimiento para la trascendental empresa.

Aunque la organización sólo tiene cuatro años de vida, ni siquiera el equipo ejecutivo de ByDzyne podría haber imaginado la unidad y la energía vibrante que se respiraba en Bogotá.

“¡Esta convención 2023 fue un acontecimiento absolutamente histórico para ByDzyne! Fue increíble ver a todo el mundo reunido y celebrando como nunca antes.

Hubo mucho trabajo y esfuerzo para organizar esta convención, y estamos muy agradecidos con el equipo de ByDzyne y con los líderes de todo el mundo que ayudaron a que fuera un hecho.

Ha sido un sueño hecho realidad”,

declaró Chanida Puranaputra, presidenta de ByDzyne.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, también creen que el entusiasmo de esos dos días no se parecía a nada que hubieran experimentado antes, y ayudó a acentuar la importancia de la misión inigualable de la empresa.

“Estar aquí fue sencillamente impresionante. La Nación ByDzyne rió, lloró, bailó y se unió como una gran familia, lo que nos hizo sentirnos muy orgullosos.

Acontecimientos como este son tan inspiradores, por eso esta empresa está tan comprometida con la capacitación de las personas para que no se conformen con menos de lo que se merecen y para animarlas a creer en sí mismas, a aceptar el cambio y a ser artífices de su futuro”,

declararon muy entusiastas los Chong.

En este evento de primera categoría también se presentaron entrenamientos exclusivos y estrategias empresariales del equipo ejecutivo de ByDzyne y de algunos de los principales líderes mundiales de la organización. Entre las presentaciones más destacadas figuran las que explican cómo ByDzyne ha cambiado vidas en todo el mundo, cómo crear una mentalidad de liderazgo, actualizaciones y desarrollo de productos, y una sencilla pero poderosa llamada a la acción y a la confianza en uno mismo, “Sí, puedo”, por parte de Nat y Chanida Puranaputra, Presidente y Presidenta de la empresa.

Los asistentes también disfrutaron de varios paneles interactivos, ceremonias de reconocimiento de rangos en el escenario del estadio que honraron a un número récord de distribuidores de la empresa, y una animada presentación artística con percusión LED.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos del evento fue la entrega de un cheque con los fondos recaudados por la empresa y los asistentes a la convención a la Fundación Niños de los Andes, una organización colombiana sin ánimo de lucro dedicada a la protección y rehabilitación de la población cada vez más numerosa de niños de la calle desfavorecidos.

Cada año, la fundación colombiana, que existe desde hace más de 30 años, ayuda a atender a unos 2.500 niños, niñas y adolescentes que han sufrido abandono, abusos y se consideran en situación de riesgo. ByDzyne Cares sigue aceptando donaciones para diversos programas de asistencia social, incluida la Fundación Niños de los Andes, que pueden realizarse aquí.

En general, la Convención Anual ByDzyne 2023, fue un evento para recordar: un encuentro unitario de Embajadores de Marca de todas las culturas, profesiones y orígenes que se reunieron para aprender, celebrar, inspirar y construir cohesivamente un futuro lleno de esperanza y sueños reavivados.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

