ByDzyne celebra su 4º aniversario con el distinguido Premio Titan

ByDzyne culmina su cuarto año de creación sin precedentes llevándose a casa como aclamado Ganador de Categoría para el Logro del Año 2023, un prestigioso Premio Titan Bussiness, subrayando la excelencia de la compañía en crecimiento, expansión internacional e influencia global.

Lo que comenzó en abril de 2019 para los cofundadores Nat y Chanida Puranaputra, Chad y Nattida Chong, y Sophia Wong como un sueño acumulativo para cambiar vidas y dejar un impacto duradero ha superado todas las expectativas, ya que la compañía ha florecido majestuosamente en un monstruo de las ventas directas.

Desde su lanzamiento inicial en Tailandia hasta la apertura de lucrativos mercados en América Latina y Asia en los últimos años, incluidos, entre otros, Colombia, Perú, Ecuador, Filipinas, Corea, Japón, Vietnam y Estados Unidos, con la expansión más reciente al país más poblado del mundo en la oportunista República de la India, ByDzyne se ha convertido en un fenómeno global.

“Estamos muy contentos de celebrar nuestro cuarto año en ByDzyne. Desde el principio, imaginamos una empresa a la que la gente pudiera llamar hogar y con la que pudiera crear un futuro y un legado.

Y estamos muy orgullosos de saber que ese sueño se ha convertido en una hermosa realidad. El mérito, desde el principio hasta hoy, es de todo nuestro equipo en todo el mundo: desde nuestros embajadores de marca hasta nuestro personal corporativo, gracias por ser la mejor parte de ByDzyne.

No habríamos podido conseguir nada de esto sin ustedes y estamos muy agradecidos”,

compartieron llenos de júbilo Nat y Chanida Puranaputra.

El Titan Business Award, un concurso internacional de premios que reconoce y celebra la trascendencia de organizaciones y empresarios de todo el mundo, contó este año con la asombrosa cifra de 1.100 candidaturas procedentes de más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

ByDzyne añadirá el galardón Titan a su extensa lista de reconocimientos de los últimos cuatro años, entre los que destacan el premio a Chanida en 2021 como “Mejor CEO femenina”, la elección de la empresa como la segunda empresa más importante de redes de mercadeo en Business for Home (BFH) y el premio Vega de Platino a su producto de viajes BD Dream Vacations a principios de 2023.

Junto con sus productos de viajes de primera clase, la empresa también presenta algunas de las líneas de formación y bienestar total más punteras del mundo, como Smart Market Academy (SMA), Online Marketing AI (OMA), Rosetta Stone, Lightn1ng Mist, Epione, Valimenta, BD Protect, TUW Smartwatch, y acceso exclusivo a su galardonada plataforma híbrida de comercio electrónico BOS.Club.

Los ingresos por ventas también han aumentado cada año desde 2019, en gran parte gracias al liderazgo de los dos ilustres Corona 2-Estrellas y los cuatro Coronas de la compañía, los distribuidores mejor clasificados de ByDzyne, muchos de los cuales también están posicionados en la lista de los 50 mejores ganadores de ingresos de marketing multinivel de BFH.

ByDzyne también celebrará su segunda convención anual este año en Bogotá, Colombia, y volverá a poner de relieve la que posiblemente sea su iniciativa de mayor impacto, ByDzyne Cares, el programa benéfico de la empresa destinado a colaborar con entidades locales y abordar problemas sociales y económicos de todo el mundo.

En sólo cuatro años, ByDzyne parece haberlo hecho todo. Pero si se pregunta a cualquiera de sus directivos, la empresa no está ni cerca de su cima. Con grandes aspiraciones de explorar mercados más grandes como China, África y la diversa Europa en un futuro inminente, y un impulso insaciable por desvelar los productos y tendencias más innovadoras, ByDzyne tiene la misión de cambiar el mundo.

“Desde el primer día, quisimos crear una empresa inigualable, polifacética y con las necesidades individuales en mente. Nuestra misión hoy sigue siendo celebrar a las personas de todos los ámbitos de la vida y proporcionarles una plataforma para prosperar y tener éxito”.

Y esto es sólo el principio. ByDzyne seguirá innovando, expandiéndose y siendo un movimiento global para el cambio positivo. Esta es una empresa inspirada en la grandeza y “Diseñada” para ti “,

declararon los Chong.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los BA en activo.

