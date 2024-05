ByDzyne: 5 años de innovación, éxito e impacto

By Team Business For Home International

En medio de un panorama lleno de restos de empresas de una vida corta en esta industria, ByDzyne brilla como un testimonio de perseverancia y triunfo, marcando un hito significativo este mes al celebrar su notable 5º aniversario.

Fundada en 2019, ByDzyne no se ha limitado a sortear las tormentas del mundo del marketing en red, sino que ha emergido como líder, mostrando su resistencia y determinación para tener éxito en un escenario ferozmente competitivo.

Desde sus humildes comienzos en el sudeste asiático hasta su prominencia actual en más de 100 mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, ByDzyne no sólo ha dejado su huella, sino que ha grabado una presencia audaz e innegable en el escenario mundial.

Chanida Puranaputra, una de las renombradas propietarias de ByDzyne y galardonada con el prestigioso premio “Mujer CEO del Año” de Business for Home en 2021, expresó su gratitud y emoción por alcanzar este hito histórico.

“Al celebrar nuestro 5º aniversario, estamos increíblemente orgullosos de lo que ByDzyne ha logrado. Este viaje ha sido de crecimiento, aprendizaje y, lo que es más importante, ha tenido un impacto positivo en las vidas de nuestros clientes y comunidades.

Estamos muy agradecidos a toda la Nación ByDzyne que ha hecho de esta empresa la compañía que es hoy. No estaríamos aquí sin todos y cada uno de ustedes, y celebramos este día juntos como una familia ByDzyne unida”,

declaró una alegre Chanida.

Durante sus cinco años de viaje, la familia ByDzyne ha acumulado una impresionante colección de premios, cerca de tres docenas en total, que reconocen sus logros en diversas áreas, como la expansión internacional, las operaciones de back-office, los esfuerzos de marketing, la marca global, etc. Uno de los mayores reconocimientos de la empresa fue el prestigioso Titan Business Platinum Honor a la “Empresa del Año” en 2023, que subraya el compromiso de ByDzyne con la excelencia en todos los aspectos de sus operaciones.

En la base del meteórico ascenso de ByDzyne se encuentra su incomparable cartera de productos, una cuidada selección que abarca educación, viajes y bienestar total.

Desde la vanguardista Smart Market Academy (SMA) hasta las exóticas escapadas de BD Dream Vacations, la innovadora Online Marketing AI (OMA), el dominio de idiomas de Rosetta Stone, la vigorizante Lightn1ng Mist, la transformadora Epione, la excelencia nutricional de Valimenta, la destreza protectora de BD Protect y la entrada exclusiva a su plataforma híbrida de comercio electrónico y al galardonado BOS. Club, la oferta de ByDzyne satisface una gran variedad de necesidades y preferencias de los clientes, lo que la distingue como pionera en el sector.

La gama de productos también ha atraído a algunos de los distribuidores mundiales más estratégicos e influyentes de la profesión, cuatro de los cuales figuran actualmente entre los 50 que más ingresos obtienen según Business for Home.

Más allá de su éxito empresarial, ByDzyne también está profundamente comprometida con marcar la diferencia en el mundo a través de su iniciativa benéfica BD Cares. El programa se asocia con iniciativas locales que sirven a comunidades desfavorecidas y proporcionan el apoyo económico y social que tanto necesitan.

El año pasado, los embajadores de marca de la empresa donaron su tiempo y sus recursos a la Fundación Niños de los Andes, una organización colombiana sin ánimo de lucro que ha ayudado a más de 65.000 niños de la calle en situación de riesgo.

Mirando hacia el futuro, los visionarios propietarios de ByDzyne -Nat y Chanida Puranaputra, Chad y Nattida Chong, y Sophia Wong- anticipan un emocionante viaje lleno de infinitas posibilidades. Su inquebrantable dedicación a la innovación y la excelencia impulsa su misión de convertir ByDzyne en una historia de éxito mundial.

Nattida Chong resume este sentimiento:

“Nuestro viaje está lejos de haber terminado. Estamos orgullosos de haber sido los pioneros en ofrecer soluciones tanto digitales como físicas, una empresa que muchos creían imposible. Pero no sólo lo soñamos, sino que lo hicimos realidad.

Y ahora, estamos encantados de ver que otros siguen nuestros pasos. Como líderes y creadores de tendencias, nos comprometemos a seguir superando los límites e impulsando el progreso. Esperamos seguir a la vanguardia de la innovación, liderando la carga y dando forma al futuro de nuestra industria”.

Con un historial de logros notables, como ser la primera empresa de marketing en red que se aventuró en el seductor mundo de la inteligencia artificial, las perspectivas para los próximos cinco años son nada menos que estimulantes. ByDzyne se mantiene a la vanguardia de la innovación, abriendo nuevos caminos sin descanso y superando obstáculos mientras se embarca en la misión de transformar el mundo e inspirar a otros a abrazar el latido de “vivir una vida ByDzyne”.

ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/01/2022 y el 31/12/2023: El número de Embajadores de Marca (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecomisión es de 18.963 o el 76,1% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 76,1% de los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 23,9% de los BA en activo han percibido, en conjunto, más de este importe. El importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas por todos los BA en activo es de 1.286,03 $. Para consultar el IDS completo, visite www.bydzyne.com/IDS.

The post ByDzyne: 5 años de innovación, éxito e impacto appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2024/05/bydzyne-5-anos-de-innovacion-exito-e-impacto/