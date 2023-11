Bienvenido Alejandro Altamirano a nueva casa APL GO

By Team Business For Home International

Alejandro Altamirano se ha destacado como uno de los líderes más prominentes del Network Marketing en Latinoamérica.

Con una firme determinación de ir más allá de los trabajos tradicionales, Alejandro emprendió su viaje en el Network Marketing, posicionándose actualmente como uno de los profesionales más influyentes de este sector en Perú.

En la actualidad, Alejandro es considerado como uno de los Networkers con más energía y ritmo de trabajo en la industria y es visto como una referencia no solo en Perú, sino en toda América Latina.

El equipo global de APLGO acoge con entusiasmo a Alejandro Altamirano, convencidos de que juntos pueden mejorar la vida de innumerables familias en Latinoamérica. Tiene todo nuestro respaldo.

Bienvenido Alejandro a tu nueva casa APL GO!

Acerca de APLGO

APLGO es una empresa de 11 años de antigüedad que comenzó su expansión en Estados Unidos, América Latina y Filipinas en los últimos dos años. APLGO cuenta con un producto de creación de categoría “Pastillas de ADN rápido” y un plan de compensación que paga el 63% del dólar.

Nuestro experimentado equipo corporativo está dedicado al éxito de nuestros asociados, liderado por el propietario Sergei Kulikov, un exitoso líder internacional de mercadeo en red. Nuestra oficina central consta de seis departamentos y dieciséis divisiones, con 14 almacenes globales y más por venir. Consultamos con proveedores de primer nivel para garantizar que todos los aspectos del negocio sean sólidos y escalables. Para obtener más información, visite us.aplgo.com.

