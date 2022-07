BE lleva A Más De 400 Distribuidores A Un Retiro En Tulum Con Todo Pago

By Team Business For Home

Según un comunicado de prensa de BE:

BE está a punto de celebrar otro extraordinario retiro este año, y esta vez es en el Caribe mexicano, en Tulum.

Durante años, la ciudad de Tulum ha sido uno de los principales destinos para los viajeros que buscan explorar la Península de Yucatán. Situada en la costa caribeña de México, con sus playas de arena blanca y sus antiguas ruinas mayas, resulta lógico que este destino sea tan popular.

Retiro con todos los gastos pagos para los distribuidores que cumplan los requisitos

No se trata de un simple viaje, sino de un retiro con todos los gastos pagos, lo que significa que los distribuidores obtienen alojamiento, comida, actividades y mucho más de forma gratuita. Los eventos de BE son una oportunidad para que los distribuidores conozcan a otros colegas mientras recogen los frutos de su arduo trabajo. Es la oportunidad perfecta para relajarse, divertirse y vivir nuevas experiencias mientras amplían su negocio.

Estancia en un hotel de 5 estrellas, Hilton

Sabes que serán unas vacaciones inolvidables cuando reservas un resort de 5 estrellas. El Hilton Tulum está en un lugar privilegiado de la playa de Tulum. Los distribuidores de BE pueden relajarse en la piscina o en su hermosa playa privada con bebidas y comida durante todo el día.

Su ubicación permite acceder fácilmente a la naturaleza y a lo mejor de Tulum. Aprovecha sus numerosos servicios y actividades de primera categoría, incluyendo conductores bilingües de habla inglesa conocedores de las atracciones y restaurantes locales, un desayuno buffet diario y cocteles servidos junto a la piscina todos los días.

Fiestas de bienvenida en el club de playa más famoso de Tulum

Has escuchado los rumores. Has visto las fotos. Sabes que los Clubes de Playa de Tulum son los más famosos de México. BE lleva a sus distribuidores al club de playa más famoso de Tulum para una fiesta de bienvenida con temática blanca. Si eres uno de los asistentes, tendrás la oportunidad de pasar un rato extraordinario en la playa con personas de ideas afines!

Los mejores y más emocionantes deportes y actividades acuáticas

¿De qué sirve estar en el paraíso si no puedes volverte loco? Si buscas un poco de emoción, Tulum es el lugar indicado. La Península de Yucatán es un destino de ensueño con playas de arena blanca, agua turquesa y exuberantes paisajes selváticos, pero también ofrece actividades llenas de adrenalina que son increíblemente divertidas.

No hay mejor manera de abrazar a tu niño interior salvaje que haciendo un viaje a Tulum, México. Desde el ATV a través de la selva hasta la tirolina o el snorkel, los distribuidores de BE disfrutarán al máximo de las actividades al sur de la frontera.

Tirolina

Tulum es hogar de algunas de las tirolinas más impresionantes de México. Los distribuidores pueden elegir entre varios recorridos que ofrecen diferentes vistas de las playas, ¡o incluso pueden intentar tirarse por un dosel en la selva!

Disfruta y saborea México con este retiro con todos los gastos pagos a Tulum, México.

Los distribuidores clasificados disfrutarán de una semana de auténtica comida y bebida mexicana y tendrán la oportunidad de explorar las hermosas playas y montañas de Tulum.

Acerca de BE

BE es un ecosistema de nueva generación formado por un concepto único de “Live & Learn” que incluye plataformas de aprendizaje electrónico y de viajes con un conjunto completo de herramientas para propietarios de negocios independientes.

El ecosistema BE utiliza la tecnología de inteligencia artificial para ofrecer un espacio descentralizado, transparente y empoderador para que personas de todos los ámbitos, independientemente de su formación o de su situación financiera, puedan crear su propio negocio multimillonario desde su teléfono inteligente.

Para más información, visita www.berules.com

*Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son del individuo específico representado en el artículo y no de BE, y tampoco son respaldadas oficialmente por BE. Este artículo únicamente sirve de referencia y no pretende garantizar ganancias, ya que cualquier garantía de ganancias sería engañosa.

No se puede ganar dinero en BE sin realizar ventas reales a clientes reales. Las afirmaciones sobre ganancias o estilo de vida que se mencionan en la presentación se atribuyen a personas concretas y no tienen ninguna relación con tus resultados más detalles en la Declaración de Divulgación de Ganancias.

Para obtener más información, datos y cifras sobre BE, haz clic aquí para ver información general sobre BE.

