aura Castro, Alcanza El Rango De Diamante Z En Zeta

Laura Castro, La Patrona del Dinero, alcanza el rango de Diamante Z en 3 semanas y se convierte en un referente del empoderamiento femenino en la industria.

Laura Castro, destacada directora de marketing, empresaria, esposa, madre de dos hijos, líder de una de las redes más grandes de la industria, continúa superando récords, convirtiéndose en la primera mujer rango Diamante Z de Costa Rica en tan solo tres semanas.

Gracias a su determinación y liderazgo, Laura ha llevado la figura de la mujer en esta industria al siguiente nivel, lo que la ha convertido en un ejemplo para todas las mujeres y un referente de liderazgo y empoderamiento femenino.

Hace tan solo dos años y medio emprendió un camino lleno de logros en esta industria, de la mano de su esposo, Allan Badilla, quien hoy es uno de los rangos más altos de Zeta Group, Laura ha crecido a su paso convirtiéndolos en una de las parejas de mayor crecimiento.

“Allan siempre creyó en mí, y me ayudó a sacar mi mejor versión, gracias a sus enseñanzas, fortaleció mis pensamientos y cambio mi mundo para siempre, me enseñó que todo se puede lograr, pero sobre todo le agradezco por nunca dejarme rendir”

En sus años de experiencia en la industria, ha identificado lo importante que es el trabajo en equipo, el crear ambientes sanos para construir personas con su misma visión de crecimiento profesional y financiero, sobre todo a las mujeres, a quienes ha buscado entregar un papel inspirador donde ellas sean capaces de cambiar su estructura financiera y alcancen el estilo de vida que tanto anhelan.

“Mi visión es inspirar a muchísimas mujeres, madres solteras, jefas de hogar, ya que yo viví los retos y desafíos que esto conlleva y sé que pueden cumplir sus sueños”

En una industria donde el 70% de su población son mujeres, Laura ha buscado seguir aumentando esta cifra, mostrando que las mujeres son dueñas del don de ser protectoras, sabias y comunicadoras, lo que ha empoderado su causa y le ha permitido posicionarse como La Patrona del Dinero, esto materializado en el último logro obtenido de su parte.

Este pasado 01 de julio, se convirtió en una de las primeras mujeres en el rango Diamante de Costa Rica, junto a su empresa Zeta Group, continuará sobrepasando récords para dejar una vez más materializada su visión y la profunda convicción de que este es un negocio para cuidar y proteger, dos cualidades que la han llevado al gran éxito de Zeta en la industria.

“Este negocio sé trata de cuidar y proteger, a esto se debe nuestro gran éxito en la Industria, solo tienes que tomar la decisión y luchar por tus sueños, porque si o si lo vas a lograr” Afirma Laura

La Patrona del Dinero ya tiene en la mira su próximo récord, hasta el momento sus resultados son la muestra de éxito y crecimiento que a lo largo de su carrera ha alcanzado con trabajo y determinación, mostrando a otros que es posible alcanzar cada una de las metas que se proponen.

