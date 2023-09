Arnold Trujillo, Líder de la Industria, se une a Greenway Global.

By Team Business For Home

La fuerza y energía comunicativa de este joven se suman a una fortaleza mental y un deseo de conquistar el mundo. Arnold Trujillo es una de las jóvenes leyendas del Network Marketing y dentro de Greenway Global, su acción será decisiva en Latinoamérica y en todo el mundo.

Arnold Trujillo de 33 años, ha logrado posicionarse como uno de los Líderes más importantes de Latinoamérica. Con 10 años de experiencia en Network Marketing, creó equipos en más de 30 países.

Su pasión, su determinación y la nobleza de su corazón, le permitieron ayudar a miles de personas a alcanzar sus metas personales y viajar por el mundo. Ayudó a 10 personas a alcanzar ingresos anuales de 6 cifras que cambiaron completamente sus vidas.

Cree firmemente en el desarrollo de las personas y su Sistema Educativo ha sido clave en su explosivo crecimiento. Arnold es un amante de los viajes, de la vida sana y de ayudar y apoyar a la gente.

Hoy en día, como resultado de su educación financiera, Arnold ha sido capaz de diversificar sus ingresos y esto genera consistencia en el mensaje que predica.

Muchos dueños de negocios MLM lo consideran una gran promesa y un líder que quiere hacer cambios positivos en nuestra industria, incluso después de alcanzar el rango de Director Diamante en Jeunesse Global, siendo uno de los mejores pagados en esa compañía, ha decidido empezar de nuevo, con su visión y con la ayuda de Greenway Global.

En Mónaco, conoció al Vicepresidente y Cofundador de Greenway Global, Dany Laroque y a Isabelle Laroque, Directora de Desarrollo Internacional, cuando fue invitado por sus amigos y líderes internacionales, María y Piero Sbrizzi, grandes referentes en el mundo del MLM.

Dany Laroque le presentó el enorme e ilimitado potencial de Greenway.

Arnold dijo:

“Vi en Dany todas las cualidades humanas y profesionales de un gran creador de riqueza, debido a su increíble experiencia en el mundo del MLM”.

Entendió que junto a todas estas leyendas del MLM, su decisión era obvia y asumió el reto de abrir mercados latinoamericanos con la energía y profesionalidad que le caracterizan.

Arnold no tiene miedo de ir por sus sueños y su determinación es única. Miles de personas conocen su historia. Su madre murió de cáncer cuando él y sus 3 hermanos eran muy jóvenes.

“Mi madre se fue al cielo cuando yo tenía 14 años y todo en mi vida se volvió muy difícil.

Durante muchos años, pensé que la vida era muy dura para mí, que tenía que madurar muy rápido y tomar decisiones a una edad temprana, sin embargo, todos esos retos me estaban preparando para enseñar y predicar con el ejemplo. Por eso con total convicción puedo decirte: Te haré feliz y cumpliré todos tus sueños, pero primero te haré fuerte”

Tras hablar con el Presidente y Fundador de Greenway Global, Leonid Morgunov, sintió total respeto, gratitud y admiración por el hombre que, en poco más de 6 años, gracias a su pasión, ambición e increíble liderazgo, fue capaz de crear una empresa sana y rica, reconocida en todo el mundo, en constante crecimiento, ¡y que tiene una visión sin límites para llevar a Greenway Global al más alto nivel! Pensando en el logro de Leonid Morgunov, Arnold mencionó una cita:

“El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños”.

Arnold tiene la firme convicción de que las perspectivas de Greenway Global son gigantescas y comparte plenamente los valores ecológicos de la empresa. Arnold, que será padre por segunda vez dentro de unas semanas, quiere dejar a sus hijos y a su familia un planeta más limpio, un mundo mejor… ¡Alcanzará su objetivo gracias a Greenway Global.

Greenway Global, una empresa ecológica de MLM, se ha convertido en 6 años en una de las más famosas del sector del marketing en red, conocida como la empresa de más rápido crecimiento de su país: más de 2 millones de socios en todo el mundo, 53 países en los que opera y 200 ecomercados en la actualidad, con más de 550 productos para la salud, la belleza y el cuidado del hogar.

Los proyectos medioambientales de la empresa tienen escala mundial: Todos los meses Greenway Global presta apoyo material y físico a organizaciones dedicadas a salvar nuestra flora y fauna. Greenway Global está en boca de los medios de comunicación de todo el mundo, y el nombre de la empresa ya está firmemente asociado a la preocupación por la ecología de nuestro planeta. mygreenway.com

The post Arnold Trujillo, Líder de la Industria, se une a Greenway Global. appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/09/arnold-trujillo-lider-de-la-industria-se-une-a-greenway-global/