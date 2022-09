Armando Val: el peruano que alcanzó el rango Diamante Negro en dos años en OmegaPro

By Nicole Dunkley

Después de dos años en OmegaPro, Armando Val alcanzó el rango Diamante Negro. Pero este camino no fue fácil y todo empezó hace tres años cuando decidió tomar las riendas de su vida.

El primer año estuvo plagado de dificultades, pero a pesar de eso no se rindió y siguió adelante. Fue así como llegó a OmegaPro y su vida cambió para siempre.

“Para los sueños y metas que yo tenía en la vida, el sueldo que percibía no me alcanzaba. Tenía que hacer algo diferente.

¿Pero qué? Para iniciar cualquier negocio necesitaba capital y eso era lo que menos tenía. Entendí que el mundo había cambiado. Ahora todo es digital, tecnológico”.

Empezó a buscar por internet negocios digitales. Pasó largas horas frente a su computadora y vio muchas opciones. Pero no sabía en cual confiar hasta que encontró a un amigo quien le empezó a enseñar sobre el mercadeo digital.

Al principio tuvo sus dudas, pero vio algo en él que llamó su atención: sus resultados y la certeza de que en menos de dos años se volvería millonario.

Sin pensarlo mucho y dejándose llevar por su intuición, en menos de dos semanas se hizo de un capital y se vio inmerso en el mundo de las inversiones digitales.

Con la tenacidad y el empeño que lo caracteriza, Armando se propuso hacerlo funcionar. Sabía que no iba a ser fácil. Empezó sin nada, pero con una gran creencia de que lo iba a lograr.

Hubo muchos obstáculos en el camino. Lo estafaron dos veces, pero eso no lo desanimó. Por el contrario, lo tomó como un aprendizaje y siguió adelante.

“He leído la vida de mucha gente exitosa y es un camino de obstáculos. Pero todos tenían clara su meta y yo la tenía clara.

Seguí investigando y llegué a OmegaPro, compañía en la cual tengo dos años. No solo he recuperado lo perdido, sino que he ganado y he hecho ganar a mucha gente”.

En este momento, Armando tiene en su equipo a cuarenta mil personas por toda Latinoamérica y Europa y es por ello que vive viajando por todo el mundo.

Porque sabe que no todo es inversión, que la ganancia también está en construir redes y equipos. Es por eso que da conferencias para presentar la oportunidad a más personas y así compartir conocimiento y experiencia.

“Soy inversionista y constructor de equipos a la vez. En los negocios digitales, las ganancias son muy rápidas y la gente aún no se ha dado cuenta de eso.

Uno tiene que ser visionario, ver la tendencia que hay en el momento, y aprovecharla. Siempre he dicho que este negocio no se trata de ventas ni de meter gente. Se trata de inspirar.”

Como líder, muestra a sus socios, y a quienes desean unirse, la gran oportunidad de alcanzar sus sueños y metas y de trabajar en equipo como una gran familia que se apoya mutuamente. Después de todo, los sueños de Armando han empezado a cumplirse. Vive en un lujoso departamento en la mejor zona de Lima y tiene tres carros de lujo.

“Mi vida dio un vuelco increíble. Me levanto y me pregunto. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Me siento bendecido.

Todos los días doy gracias a Dios por darme la mentalidad que tengo, la fuerza, y las ganas de crecer.

Le agradezco por darme las cualidades que me han permitido alcanzar mis sueños y ayudar a los demás a lograr los suyos.”

Source:: https://www.businessforhome.org/2022/09/armando-val-el-peruano-que-alcanzo-el-rango-diamante-negro-en-dos-anos-en-omegapro/