Argentina Logra Sus Primeros 3 Diamantes En ZETA Group

By Team Business For Home

ZETA sigue conquistando diversos países alrededor del mundo y ahora, presenta sus primeros tres diamantes en Argentina con Raul Crisorio, Joaquin Kapfer y Nicolas Dublanc, logrando comisiones por más de 40.000 USD al mes.

Este grupo de empresarios ha logrado marcar historia y transformar sus historias de éxito en referentes de motivación y determinación.

Raúl Crisorio, Licenciado en Administración de empresas con tan solo 29 años de edad, descubrió desde muy pequeño sus verdaderas pasiones gracias a los dos primeros mentores que lo lograron inspirar, sus padres.

“Todo lo que tocas, lo conviertes en oro”, fue el lema que siempre le decía su madre, quien también lo introdujo a la pasión por los números, además, siendo muy niño tuvo la oportunidad de participar en reuniones y viajes de negocio junto a su padre.

Este administrador supo desarrollar todo lo que veía, escuchaba y aprendía, llevándolo en el 2018 a ser parte de la historia del network marketing, logrando el rango más alto registrado hasta ese momento en su primera compañía y creando un equipo de 1.000 personas activas todas las semanas de manera sostenida.

Las aptitudes y actitudes de Crisorio le permitieron crear en menos de 4 años un patrimonio y vivir 100% de las inversiones que le generan ingresos pasivos. Actualmente, encontró el mejor vehículo para seguir creciendo y donde puede fortalecer aún más todas las cualidades que lo han convertido en un referente en Argentina.

“Hoy gracias a Zeta, descubrí una oportunidad realmente increíble, porque me permite combinar lo que me apasiona, las inversiones y la construcción de equipos”.

Además, no solo encontró el lugar que lo impulsa a seguir creciendo, también pudo conocer en esta industria a dos socios que se convirtieron en sus hermanos, Joaquin Kapfer y Nicolas Dublanc, empresarios exitosos que emprendieron el camino de esta industria.

Kapfer, desde pequeño transformó situaciones personales y económicas difíciles, en la fuerza para convertirse en una persona con determinación y resiliencia.

Una de las virtudes principales de este empresario es el poder de atracción que enseña a todo su equipo a cumplir sus sueños, lo cual se lo aprendió a su padre,

“tuve la fortuna de que mi progenitor tenga una mente brillante y en mis momentos más oscuros él me daba sus consejos, su sabiduría y me leía libros sobre la ley de atracción. Siempre me dijo que el día que me haga consciente y aplique las leyes universales, el mundo iba a ser mío”.

Cada momento y lección que aprendió Joaquin lo llevaron a encontrar el éxito y la calidad de vida que siempre anhelo,

“toda la vida con cada decisión y acción que tomé , me preparé para el network marketing”.

Toda la preparación que ha logrado obtener lo han llevado a ser un referente entre las personas que quieren realizar un cambio real en sus vidas y que quieren disfrutar de resultados reales

“mi objetivo personal es mejorar el estilo de vida, la mentalidad y las habilidades de las personas para que puedan alcanzar niveles nuevos y elevarse, en especial a aquellas personas que dejaron de soñar en grande o creer que una gran realidad es posible para ellos”.

Como él aprendió, todo debe llegar en el momento adecuado y cuando el alumno está preparado, el maestro correcto llega, junto a Raúl y Nicolas , conocieron a “La Leyenda” Allan Badilla y Laura Castro “La Patrona del Dinero”.

“No solo tuvimos la fortuna de conocer a ZETA, también tenemos la oportunidad de formarnos como personas, líderes y explotar nuestro máximo potencial. Hoy tuvimos la oportunidad de reunir todo lo aprendido junto a nuestros mentores y llevar a cabo este resultado en tan solo 30 días”.

El complemento de este equipo de éxito es Nicolás Dublanc, más conocido como Oso, es un comunicador de alta influencia, entrenador, conferencista y host con 5 años de experiencia en la industria del network marketing, quien ha inspirado a miles a encontrar su propio potencial y ha construido equipos con su presencia y energía de crecimiento y motivación, ya que como él dice, “donde piso, conquisto”, y actualmente es uno de los oradores más reconocidos de la industria a nivel de habla hispana, y ha sido convocado como host para grandes eventos.

Antes de convertirse en uno de los referentes de la industria del Network Marketing, estudió 7 años en la universidad y realizó 4 carreras universitarias diferentes. Esta experiencia le permitió definir que

“aunque el sistema educativo del network enseña todo lo que el sistema educativo tradicional no, cree que todo es perfecto y estuve en el lugar donde debía aprender aquello que iba a servir en un futuro. Por ejemplo, estudiar radio y locución me prepara para tener mejor oratoria.”

En esta industria tuvo la oportunidad de redefinir su futuro y desde que conoció el primer plan de compensación supo que esta era la industria que le iba a permitir ser libre financieramente.

“Vi cuántas personas ganan más de 10 mil dólares al mes y me dije a mi mismo que si era posible, yo iba a lograrlo. Porque lo más bello que tiene esta industria es que si existen diamantes, quiere decir que es posible para aquellos que tomen la decisión y se crean merecedores de convertirse en diamantes.”

Lo que antes fue una meta, actualmente es una realidad y hoy ha logrado obtener comisiones por más de 40.000 USD junto a un equipo de empresarios que han logrado marcar la historia en Argentina.

Este es solo el inicio de una nueva era en este país, donde estos nuevos Diamantes tienen la visión de enseñarles a las personas que pueden crear una fuente de ingresos, invertirlos y ser libres financieramente en los próximos años.

“Porque la pasión y el corazón que tiene el corporativo es real. Con ZETA no solo vinimos a crear nuevas historias de éxito, vinimos a revolucionar la industria”,

indica Joaquin Kapfer.

The post Argentina Logra Sus Primeros 3 Diamantes En ZETA Group appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/01/argentina-logra-sus-primeros-3-diamantes-en-zeta-group/