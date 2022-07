Angie Sandoya de ByDzyne, de Ecuador, alcanza la presidencia 1-Estrella

By Nicole Dunkley

Continuando con su prominencia en América Latina, ByDzyne le da la bienvenida a otra estrella en ascenso a su línea de liderazgo en América del Sur con la llegada de la nueva Presidente 1-Estrella Angie Sandoya de Ecuador.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Angie, una ex profesora de idiomas de 25 años de edad de Quito, Ecuador, sólo ha estado en la industria durante 3 años y medio, pero no se nota. Es apasionada, conocedora y llena de energía, y está alcanzando las estrellas.

Extremadamente motivada desde una edad temprana para ayudar a su familia, a sus colegas y a su equipo a alcanzar sus objetivos y sueños, la nueva presidenta 1-Estrella de ByDzyne reconoció que ByDzyne estaba construida de forma diferente y que era el agente perfecto para ese tipo de éxito.

“ByDzyne es un vehículo que se adapta a todos los perfiles ya que ofrece una gran variedad de servicios y productos para sus clientes.

Además, el compromiso de la empresa con el crecimiento de todos es increíble y tiene un excelente plan de compensación que te ayuda a crecer en esta industria a lo grande.

Por ello, tengo un enorme agradecimiento al equipo directivo de ByDzyne por estar siempre pendiente de mi crecimiento y el de mi equipo, y por ser siempre esa guía que nos ha permitido aprender más sobre la industria”,

expresó Angie.

El equipo ejecutivo de la empresa aprecia a líderes como Angie y cree que puede ser un modelo a seguir para que los Embajadores de Marca de todo el mundo crean en sí mismos para lo que puede parecer imposible.

“¡Felicidades a Angie Sandoya por haber alcanzado la categoría de Presidente 1-Estrella! Su dedicación ha dado sus frutos y hoy celebramos su logro.

Angie es también un excelente ejemplo de que, independientemente de la edad o la experiencia en el sector, con la creencia, el apoyo y la actitud adecuados, se puede lograr cualquier cosa que uno se proponga”,

compartieron Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

Angie se centra ahora en construir una organización sólida y en crecimiento para terminar el año y pretende alcanzar pronto el rango de Corona con el deseo de desarrollar 10 nuevos presidentes en su equipo.

También espera convertirse en una referente del liderazgo femenino en ByDzyne y en el sector. Independientemente del tiempo que le lleven las metas, la líder ecuatoriana está agradecida por el camino y por aquellos que le han allanado el camino al éxito.

“Atribuyo este logro a mis mentores, Marcell Rodríguez y Gustavo Salinas, ya que han sido las personas que me han enseñado a desarrollarme como una buena líder y habilidades que me permiten crecer en todos los aspectos.

Estoy agradecida por la guía correcta y por tener un gran equipo a mi alrededor porque juntos hemos construido grandes logros y seguiremos haciéndolo”,

transmitió Angie.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. En el año 2020, el ingreso anual típico obtenido por un Embajador de Marca activo de ByDzyne es de 540,05 dólares y la cantidad media de comisiones, bonificaciones y sobreprecios recibidos por todos los Embajadores de Marca activos en ByDzyne es de 0,00 dólares. Para ver la información completa sobre los ingresos, visite www.bydzyne.com/IDS

