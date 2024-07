Andrea Vásquez, de ByDzyne, Ecuador, alcanza el rango de Presidente 1-Estrella

By Team Business For Home International

En una notable muestra de dedicación y perseverancia, Andrea Vásquez de ByDzyne, una empresaria de 35 años de Quito, Ecuador, ha ascendido al prestigioso rango de Presidente 1- Estrella.

Su trayectoria es un testimonio del poder transformador del marketing de redes y de las ilimitadas oportunidades de ByDzyne.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

La trayectoria profesional de Andrea es tan diversa como impresionante. La líder sudamericana se convirtió en ingeniera de marketing tras estudiar en la Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá. Su carrera incluye ocho años trabajando para empresas multinacionales, seguidos de cuatro años dirigiendo una empresa especializada en ciclismo.

Sin embargo, su espíritu emprendedor la llevó a abrir un restaurante de tapas y vinos en Quito, un emprendimiento que desafortunadamente terminó en una estafa, causando importantes pérdidas financieras.

“Esa situación fue un punto de inflexión para mí,”

recuerda Andrea.

“Me di cuenta de que no me gustaba recibir pedidos y estaba decidida a encontrar un negocio en el que pudiera ser mi propia jefa”. Fue entonces cuando la recomendación de un amigo la llevó a las redes de mercadeo. “Llevo siete años en este sector y ha sido un viaje increíble.”

Andrea eligió ByDzyne por el liderazgo ético y visionario de la empresa.

“Nunca he conocido a empresarios con una visión tan grande y un corazón gigante que se preocupan de verdad por las personas.

El sistema de ByDzyne nos permite llegar a miles de familias y ayudarles a cumplir sus sueños,”

declara.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, expresaron su agradecimiento por el logro de Andrea y confían en que le esperan grandes cosas a su nueva Presidente 1-Estrella.

“El éxito de Andrea es un brillante ejemplo de lo que se puede conseguir con trabajo duro y tenacidad. Su dedicación y creencia en la visión de ByDzyne la han impulsado a este nuevo rango, y estamos increíblemente orgullosos de ella,”

dijo Chad Chong.

Nattida Chong añadió:

“La trayectoria de Andrea nos inspira a todos. Su compromiso con el crecimiento personal y profesional y su pasión por ayudar a los demás encarnan el espíritu de ByDzyne. Deseamos verla seguir logrando grandes cosas”.

Alcanzar el rango de Presidente 1-Estrella no fue un éxito de la noche a la mañana para Andrea. “Fue una decisión”, explica. “La perseverancia, la constancia, mucho trabajo y seguir el sistema al 100% fueron cruciales.

Pero si no decides que quieres crecer y avanzar, no pasa nada. Creer también es esencial. Cuando comprendí que podía crear cualquier cosa que imaginara, me obsesioné con conseguir un nuevo resultado. Pensar en el objetivo cada día y vivirlo como si ya fuera una realidad me permitió llegar a él mucho más rápido.”

Las motivaciones de Andrea son también profundamente personales y altruistas.

“Quiero comprar una casa y regalársela a mis padres. Crear valor y ayudar a los demás a cumplir sus sueños me motiva cada día,”

comparte.

Sus objetivos profesionales para el futuro son ambiciosos, y aspira a convertirse en Corona de la empresa y formar parte del “Top 10 de los que más ganan” en Business for Home. Además, está segura de que se encuentra en el lugar adecuado para conseguirlo.

“ByDzyne ya es la empresa más grande y fuerte del sector. Facturaremos miles de millones de dólares y dominaremos todos los continentes. En todas las casas encontrarán nuestros productos o servicios.

También creo que la única forma de cambiar el mundo es a través de la conciencia. El desarrollo personal y la formación para el crecimiento de ByDzyne crean mejores seres humanos: individuos más empáticos, resolutivos y positivos que se preocupan por los demás.

Esto contribuye sin duda a un mundo mejor,”

expresa Andrea con el corazón en un puño.

La historia de Andrea Vásquez es un poderoso recordatorio del potencial de cada persona para superar los retos y alcanzar la grandeza. Su viaje con ByDzyne está lejos de terminar, y el futuro parece increíblemente brillante para esta líder decidida e inspiradora.

ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/01/2022 y el 31/12/2023: El número de Embajadores de Marca (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecomisión es de 18.963 o el 76,1% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 76,1% de los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 23,9% de los BA en activo han percibido, en conjunto, más de este importe. El importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas por todos los BA en activo es de 1.286,03 $. Para consultar el IDS completo, visite www.bydzyne.com/IDS.

