Allan Badilla Logra El Doble Diamante En Zeta

Allan Badilla, emblemático networker, coach y speaker costarricense con más de 16 años en la industria se convirtió en Doble Diamante, en solo 7 días.

A través de su liderazgo y con una de las redes de líderes más grande del mundo, este gran líder ha logrado posicionarse como la LEYENDA de la industria del Network Marketing.

Los resultados no mienten, en los últimos años LA LEYENDA se ha convertido en un mentor y formador de equipos de alto nivel, creando verdaderas historias de éxito alrededor del mundo. Una clara demostración de ser un auténtico líder.

La LEYENDA dio un paso adelante después de sus rotundos éxitos en los últimos 6 años en la era digital, y decidió unirse a un gran equipo de trabajo para convertirse en co-fundador de ZETA Group, una compañía que llega para transformar la industria y en la que alcanzó un éxito sin precedentes, batiendo un nuevo récord con comisiones por encima de USD 70.000 en solo 7 días, después de haber alcanzado el rango Doble Diamante.

El pasado 11 de mayo, Allan Badilla, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram que estaba listo para guiar la industria hacia una transformación que él denomina LA REVOLUCIÓN 4.0.

En esta nueva etapa, este icono de la industria está enfocado en llevar al éxito el movimiento de LA REVOLUCIÓN 4.0 mediante resultados consistentes, educación de calidad y programas de negocios para potencializar las habilidades de los emprendedores y llevarlos al siguiente nivel.

“El que no evoluciona desaparece. Nuestra industria ha sido criticada por décadas, todas las grandes empresas han pasado por ese proceso. Nosotros estamos construyendo una nueva categoría en el mercadeo en red. Muchos líderes mundiales, con una trayectoria impecable se siguen uniendo a esta Revolución”, señala Badilla.

El gran paso que está dando LA LEYENDA, Allan Badilla, en esta industria sin duda es una oportunidad de crecimiento para todos los líderes de su compañía, donde seremos testigos de nuevos récords y verdaderas historias de éxito.

Junto a su compañía ZETA Group, está determinado a seguir haciendo historia a través del liderazgo real y mediante el uso de nuevas tecnologías, para continuar impactando millones de vidas en la era digital.

“Tengo la visión de cambiar la industria, donde todas las personas tengan la libertad de convertirse en grandes líderes capaces de alcanzar sus metas y vivir sus sueños”

Sus resultados son la representación del éxito y de la dedicación a lo largo de toda su carrera en esta industria, en la que ha podido impactar mediante su poder de decisión y liderazgo a líderes con presencia en más de 100 países y alrededor de 500 ciudades diferentes de todo el mundo.

El hombre récord de network marketing promete alcanzar un nuevo rango en un tiempo nunca antes visto en la industria al terminar el ciclo, ampliando su red por todo el mundo y convirtiendo a más personas en empresarios exitosos de LA REVOLUCIÓN 4.0.

