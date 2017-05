Direct Selling Companies Revenue 2016 – The Winners and Losers

By Ted Nuyten

There are more than 10,000+ Direct Selling companies worldwide, many of them in Asia and China, under the radar and are in the $15 – $100+ million sales range.

If we estimate revenue, based on the information we have, we tend to do so on the low side .

Holdings with a multi channel strategy (Vorwerk) or with ownership in several companies (JRJR Networks) we split out.

As we research on an ongoing basis the sales / revenue of companies for 2016, this is a list “in the works”.

Year 2016 Revenue is in $USA and in millions.

We add regular companies revenue when its disclosed 🙂

Sorted by change in revenue in percentage:

The total revenue of below companies is $80+ Billion.

#

Company

Revenue 2015

Revenue 2016

Change

Remark

Country

1

Monat Global

Revenue 2015

19

Revenue 2016

41

Change

115.79%

Remark

Confirmed

Country

US

2

OneCoin – OneLife

Revenue 2015

750

Revenue 2016

1,200

Change

60.00%

Remark

Estimated

Country

BG

3

Alphay International, Inc.

Revenue 2015

135

Revenue 2016

200

Change

48.15%

Remark

Confirmed

Country

US

4

Plexus Worldwide

Revenue 2015

384

Revenue 2016

532

Change

38.54%

Remark

Confirmed

Country

US

5

Kangmei

Revenue 2015

151

Revenue 2016

206

Change

36.42%

Remark

Confirmed

Country

CN

6

Menard Cosmetics

Revenue 2015

198

Revenue 2016

267

Change

34.85%

Remark

Confirmed

Country

JP

7

ARIIX

Revenue 2015

112

Revenue 2016

151

Change

34.82%

Remark

Confirmed

Country

US

8

WorldVentures

Revenue 2015

693

Revenue 2016

927

Change

33.77%

Remark

Confirmed

Country

US

9

Noevir

Revenue 2015

189

Revenue 2016

249

Change

31.75%

Remark

Confirmed

Country

US

10

Melaleuca

Revenue 2015

1,330

Revenue 2016

1,750

Change

31.58%

Remark

Confirmed

Country

US

11

PM International

Revenue 2015

350

Revenue 2016

460

Change

31.43%

Remark

Confirmed

Country

DE

12

Rain International

Revenue 2015

40

Revenue 2016

52

Change

30.00%

Remark

Estimated

Country

US

13

Jeunesse

Revenue 2015

1,090

Revenue 2016

1,410

Change

29.36%

Remark

Confirmed

Country

US

14

Vestige Marketing

Revenue 2015

75

Revenue 2016

97

Change

29.33%

Remark

Confirmed

Country

IN

15

Le-Vel

Revenue 2015

349

Revenue 2016

449

Change

28.65%

Remark

Confirmed

Country

US

16

Pure Romance

Revenue 2015

164

Revenue 2016

203

Change

23.78%

Remark

Confirmed

Country

US

17

Yanbal International

Revenue 2015

747

Revenue 2016

924

Change

23.69%

Remark

Confirmed

Country

PE

18

Zurvita

Revenue 2015

81

Revenue 2016

100

Change

23.46%

Remark

Confirmed

Country

US

19

Pola

Revenue 2015

823

Revenue 2016

1,004

Change

21.99%

Remark

Confirmed

Country

JP

20

Team National

Revenue 2015

549

Revenue 2016

659

Change

20.04%

Remark

Confirmed

Country

US

21

Hy Cite Enterprises

Revenue 2015

195

Revenue 2016

233

Change

19.49%

Remark

Confirmed

Country

US

22

BearCere Ju

Revenue 2015

145

Revenue 2016

170

Change

17.24%

Remark

Confirmed

Country

JP

23

Fuxion

Revenue 2015

116

Revenue 2016

135

Change

16.38%

Remark

Confirmed

Country

US

24

Rolmex

Revenue 2015

448

Revenue 2016

515

Change

14.96%

Remark

Confirmed

Country

US

25

Princess House

Revenue 2015

170

Revenue 2016

195

Change

14.71%

Remark

Confirmed

Country

US

26

Total Life Changes

Revenue 2015

77

Revenue 2016

88

Change

14.29%

Remark

Confirmed

Country

US

27

Faberlic

Revenue 2015

315

Revenue 2016

356

Change

13.02%

Remark

Confirmed

Country

RU

28

Kang Ting

Revenue 2015

308

Revenue 2016

348

Change

12.99%

Remark

Confirmed

Country

CN

29

New Image Group

Revenue 2015

110

Revenue 2016

124

Change

12.73%

Remark

Estimated

Country

NZ

30

Charle Corp.

Revenue 2015

154

Revenue 2016

173

Change

12.34%

Remark

Confirmed

Country

JP

31

Koyo-Sha

Revenue 2015

83

Revenue 2016

92

Change

10.84%

Remark

Confirmed

Country

JP

32

Team Beach Body

Revenue 2015

780

Revenue 2016

863

Change

10.64%

Remark

Confirmed

Country

US

33

Ideality

Revenue 2015

104

Revenue 2016

115

Change

10.58%

Remark

Confirmed

Country

US

34

USANA

Revenue 2015

918

Revenue 2016

1,010

Change

10.02%

Remark

Confirmed

Country

US

35

Take Shape For Life – Medifast

Revenue 2015

202

Revenue 2016

222

Change

9.90%

Remark

Confirmed

Country

US

36

LifeVantage

Revenue 2015

190

Revenue 2016

207

Change

8.95%

Remark

Confirmed

Country

US

37

Cutco

Revenue 2015

204

Revenue 2016

222

Change

8.82%

Remark

Confirmed

Country

US

38

Natural Health Trends Global

Revenue 2015

265

Revenue 2016

288

Change

8.68%

Remark

Confirmed

Country

US

39

Anran

Revenue 2015

296

Revenue 2016

321

Change

8.45%

Remark

Confirmed

Country

CN

40

Primerica Financial Services

Revenue 2015

1,410

Revenue 2016

1,520

Change

7.80%

Remark

Confirmed

Country

US

41

Arbonne International

Revenue 2015

502

Revenue 2016

541

Change

7.77%

Remark

Confirmed

Country

US

42

DXN Global

Revenue 2015

862

Revenue 2016

927

Change

7.54%

Remark

Confirmed

Country

US

43

Nefful

Revenue 2015

70

Revenue 2016

75

Change

7.14%

Remark

Confirmed

Country

US

44

Seacret Direct

Revenue 2015

151

Revenue 2016

161

Change

6.62%

Remark

Confirmed

Country

US

45

JoyMain Int.

Revenue 2015

1,400

Revenue 2016

1,490

Change

6.43%

Remark

Confirmed

Country

CN

46

Scentsy

Revenue 2015

429

Revenue 2016

456

Change

6.29%

Remark

Confirmed

Country

US

47

Nature’s Sunshine Products

Revenue 2015

325

Revenue 2016

341

Change

4.92%

Remark

Confirmed

Country

US

48

Youngevity

Revenue 2015

156

Revenue 2016

163

Change

4.49%

Remark

Confirmed

Country

US

49

Family Heritage Life

Revenue 2015

254

Revenue 2016

265

Change

4.33%

Remark

Confirmed

Country

US

50

KK Assuran

Revenue 2015

220

Revenue 2016

229

Change

4.09%

Remark

Confirmed

Country

JP

51

Isagenix

Revenue 2015

890

Revenue 2016

924

Change

3.82%

Remark

Confirmed

Country

US

52

Oriflame

Revenue 2015

1,350

Revenue 2016

1,400

Change

3.70%

Remark

Confirmed

Country

SE

53

Kasley Ju

Revenue 2015

149

Revenue 2016

154

Change

3.36%

Remark

Confirmed

Country

CN

54

Miki Corp.

Revenue 2015

578

Revenue 2016

597

Change

3.29%

Remark

Confirmed

Country

JP

55

Quanjian

Revenue 2015

2,800

Revenue 2016

2,890

Change

3.21%

Remark

Confirmed

Country

CN

56

Pro-Health

Revenue 2015

251

Revenue 2016

257

Change

2.39%

Remark

Confirmed

Country

US

57

4Life

Revenue 2015

321

Revenue 2016

328

Change

2.18%

Remark

Confirmed

Country

US

58

Market America

Revenue 2015

791

Revenue 2016

798

Change

0.88%

Remark

Confirmed

Country

US

59

Herbalife

Revenue 2015

4,470

Revenue 2016

4,500

Change

0.67%

Remark

Confirmed

Country

US

60

Giffarine Skyline

Revenue 2015

153

Revenue 2016

154

Change

0.65%

Remark

Confirmed

Country

TH

61

Mannatech

Revenue 2015

180

Revenue 2016

180

Change

0.00%

Remark

Confirmed

Country

US

62

Elevacity

Revenue 2015

1

Revenue 2016

1

Change

0.00%

Remark

Start Up

Country

US

63

Bioheal Colombia

Revenue 2015

1

Revenue 2016

1

Change

0.00%

Remark

Estimated

Country

CO

64

NetLeaders

Revenue 2015

2

Revenue 2016

2

Change

0.00%

Remark

Estimated

Country

SG

65

Trunited

Revenue 2015

1

Revenue 2016

1

Change

0.00%

Remark

Estimated

Country

US

66

New Era Health

Revenue 2015

1,160

Revenue 2016

1,160

Change

0.00%

Remark

Confirmed

Country

CN

67

Young Living

Revenue 2015

1,000

Revenue 2016

1,000

Change

0.00%

Remark

Confirmed

Country

US

68

Monogram at Home

Revenue 2015

1

Revenue 2016

1

Change

0.00%

Remark

Country

US

69

Vista Fututa Global

Revenue 2015

1

Revenue 2016

1

Change

0.00%

Remark

Start Up 2017

Country

IE

70

Sunhope

Revenue 2015

940

Revenue 2016

940

Change

0.00%

Remark

Confirmed

Country

CN

71

i9life/sense

Revenue 2015

2

Revenue 2016

2

Change

0.00%

Remark

Estimated

Country

BR

72

Vabo-N

Revenue 2015

2

Revenue 2016

2

Change

0.00%

Remark

Confirmed

Country

AT

73

Evart Network

Revenue 2015

5

Revenue 2016

5

Change

0.00%

Remark

Estimated

Country

LV

74

Tavala

Revenue 2015

30

Revenue 2016

30

Change

0.00%

Remark

Country

US

75

Fordays

Revenue 2015

365

Revenue 2016

365

Change

0.00%

Remark

Confirmed

Country

JP

76

Global Intellect Service

Revenue 2015

1

Revenue 2016

1

Change

0.00%

Remark

Start Up 2017

Country

RU

77

Nu Skin

Revenue 2015

2,250

Revenue 2016

2,208

Change

-1.87%

Remark

Confirmed

Country

US

78

Immunotec Research

Revenue 2015

84

Revenue 2016

82

Change

-2.38%

Remark

Confirmed

Country

CA

79

LegalShield

Revenue 2015

461

Revenue 2016

450

Change

-2.39%

Remark

Confirmed

Country

US

80

Tupperware

Revenue 2015

2,280

Revenue 2016

2,210

Change

-3.07%

Remark

Confirmed

Country

US

81

Southwestern Advantage

Revenue 2015

225

Revenue 2016

218

Change

-3.11%

Remark

Confirmed

Country

US

82

Telecom Plus (Utility Warehouse)

Revenue 2015

1,170

Revenue 2016

1,120

Change

-4.27%

Remark

Confirmed

Country

GB

83

Golden Sun

Revenue 2015

108

Revenue 2016

103

Change

-4.63%

Remark

Confirmed

Country

IN

84

Mary Kay

Revenue 2015

3,700

Revenue 2016

3,500

Change

-5.41%

Remark

Confirmed

Country

US

85

Yofoto

Revenue 2015

399

Revenue 2016

376

Change

-5.76%

Remark

Confirmed

Country

CN

86

Natura Cosmeticos

Revenue 2015

2,410

Revenue 2016

2,260

Change

-6.22%

Remark

Confirmed

Country

BR

87

LR Health and Beauty

Revenue 2015

306

Revenue 2016

286

Change

-6.54%

Remark

Confirmed

Country

DE

88

Captain Tortue Group

Revenue 2015

76

Revenue 2016

71

Change

-6.58%

Remark

Confirmed

Country

FR

89

World Global Network

Revenue 2015

157

Revenue 2016

146

Change

-7.01%

Remark

Confirmed

Country

US

90

Amway

Revenue 2015

9,500

Revenue 2016

8,800

Change

-7.37%

Remark

Confirmed

Country

US

91

Omnilife

Revenue 2015

406

Revenue 2016

376

Change

-7.39%

Remark

Confirmed

Country

MX

92

Avon

Revenue 2015

6,160

Revenue 2016

5,700

Change

-7.47%

Remark

Confirmed

Country

US

93

Longrich – Jiangsu Longligi

Revenue 2015

167

Revenue 2016

154

Change

-7.78%

Remark

Confirmed

Country

CN

94

It Works! Global

Revenue 2015

748

Revenue 2016

686

Change

-8.29%

Remark

Confirmed

Country

US

95

ACN

Revenue 2015

821

Revenue 2016

750

Change

-8.65%

Remark

Confirmed

Country

US

96

Belcorp

Revenue 2015

1,200

Revenue 2016

1,090

Change

-9.17%

Remark

Confirmed

Country

PE

97

Naturally Plus

Revenue 2015

339

Revenue 2016

300

Change

-11.50%

Remark

Confirmed

Country

US

98

Infinitus

Revenue 2015

3,888

Revenue 2016

3,410

Change

-12.29%

Remark

Confirmed

Country

CN

99

Merro

Revenue 2015

328

Revenue 2016

283

Change

-13.72%

Remark

Confirmed

Country

US

100

Ambit Energy

Revenue 2015

1,400

Revenue 2016

1,200

Change

-14.29%

Remark

Confirmed

Country

US

101

Perfect China

Revenue 2015

3,580

Revenue 2016

3,060

Change

-14.53%

Remark

Confirmed

Country

CN

102

Vision Int People Group

Revenue 2015

81

Revenue 2016

69

Change

-14.81%

Remark

Confirmed

Country

RU

103

Stream Energy

Revenue 2015

866

Revenue 2016

735

Change

-15.13%

Remark

Confirmed

Country

US

104

Stemtech (Chapter 11)

Revenue 2015

52

Revenue 2016

43

Change

-17.31%

Remark

in Chapter 11

Country

US

105

Advocare

Revenue 2015

719

Revenue 2016

586

Change

-18.50%

Remark

Confirmed

Country

US

106

Viridian Energy

Revenue 2015

324

Revenue 2016

263

Change

-18.83%

Remark

Confirmed

Country

US

107

Naris Cosmetics

Revenue 2015

178

Revenue 2016

144

Change

-19.10%

Remark

Confirmed

Country

JP

108

Resgreen

Revenue 2015

299

Revenue 2016

232

Change

-22.41%

Remark

Confirmed

Country

US

109

Diana Co.

Revenue 2015

139

Revenue 2016

98

Change

-29.50%

Remark

Confirmed

Country

JP

110

ForeverGreen – FgXpress

Revenue 2015

67

Revenue 2016

40

Change

-40.30%

Remark

Confirmed

Country

US

111

Tiens International

Revenue 2015

1,550

Revenue 2016

695

Change

-55.16%

Remark

Confirmed

Country

CN

112

Vemma

Revenue 2015

95

Revenue 2016

10

Change

-89.47%

Remark

Estimated

Country

US

113

Evomel Bee Life

Revenue 2015

0

Revenue 2016

6

Change

N/A

Remark

Country

BR

114

IPRO Network

Revenue 2015

0

Revenue 2016

20

Change

N/A

Remark

Country

US

115

Centurion Coin – Starbit

Revenue 2015

0

Revenue 2016

1

Change

N/A

Remark

Country

AE

116

Evo Binary International DWC

Revenue 2015

0

Revenue 2016

10

Change

N/A

Remark

Country

AE

Total:

80,211

